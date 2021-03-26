Авиакомпания SkyUp возобновит полеты на Кипр

Авиакомпания SkyUp в апреле откроет регулярные рейсы из Киева и Харькова в Ларнаку (Кипр).

Как сообщает пресс-служба компании, рейсы из Киева планируется осуществлять с 17 апреля.



В апреле рейсы будут выполняться один-два раза в неделю, а с мая – уже четыре раза в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота).

Из Харькова полеты планируют начать с 1 мая по вторникам и субботам.

Как сообщалось, ранее в представительстве Министерства туризма Кипра в Украине подтвердили, что государство откроет свои границы для всех путешественников из Украины с 1 апреля.

Туристам, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание без карантина. В то же время дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования.