Власти Индии пояснили остановку экспорта вакцин ростом внутреннего спроса

Индия ограничила поставки вакцин от коронавируса COVID-19 за границу в связи с необходимостью увеличить темпы вакцинации собственного населения на фоне роста заболеваемости.

Об этом заявил в пятницу глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что иностранным партнерам Нью-Дели в деле производства и распределения вакцин надо принимать этот факт во внимание.

"В ближайшие недели и месяцы... очевидно, будет рост спроса (на вакцину, – ред.), и очевидно, население к этому готовится", – приводят западные СМИ слова министра, сказанные на форуме India Economic Conclave.

"Во многих случаях нам пришлось сказать нашим международным партнерам... уровень распространения COVID-19 в Индии идет вверх, и мы расширяем нашу вакцинационную программу (в Индии, – ред.), так что мы уверены: вы поймете, что сейчас нам нужно строить планы, гораздо больше концентрируясь на нынешней ситуации", – пояснил министр.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку Индией поставок вакцины от коронавируса Covishield (AstraZeneca) производства Serum Institute India в Украину.

Кулеба добавил, что приостановка поставок этой вакцины касается не только Украины, но и других стран, в которые она поставлялась, например Канады и Бразилии.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга сообщил, что все 500 тысяч доз вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в составе первой партии в конце февраля, будут использоваться только для первой прививки.