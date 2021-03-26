Банк "Пивденный" увеличил уставный капитал на 190 миллионов

Банка "Пивденный" увеличил уставный капитал на 186,18 млн грн, или на 11,3%, – до 1,83 млрд грн за счет направления части прибыли за 2018 год (74,48 млн грн) и 2019 год (111,7 млн грн).

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, номинальную стоимость простых именных акций банк повысил с 2,29 грн до 2,55 грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, акционеры банка "Пивденный" на собрании 22 апреля планируют направить на увеличение уставного капитала еще 222 млн грн прибыли, полученной по итогам прошлых лет.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на начало 2021 года Юрий Родин напрямую и опосредованно владел 63,508292% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц – 12,385933%, супруга Тамара Родина – 5,087071%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,879182% уставного капитала финучреждения.

По состоянию на 1 января 2021 года по размеру активов (37,44 млрд грн) банк "Пивденный" занимал 12 место среди 73 действующих украинских банков.