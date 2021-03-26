"Запорожгаз" проведет неотложную модернизацию газопровода высокого давления в Бердянске

АО "Запорожгаз" 12 апреля начнет масштабную модернизацию газовых сетей, по которым доставляется газ в город Бердянск и еще четыре населенных пункта.

Как сообщает пресс-служба компании, эти работы были утверждены НКРЭКУ в инвестпрограмме Оператора ГРМ на осень 2020 года, однако после обращения исполкома Бердянского горсовета и Запорожской облгосадминистрации регулятор согласился перенести ремонт на весну 2021 года.

"Дальше откладывать модернизацию на газопроводах высокого давления диаметром 500 мм и 600 мм, из-за их аварийного состояния, невозможно. Иначе почти 50 тысяч потребителей могут остаться без газа в любой момент", – подчеркивается в сообщении.

Работы по модернизации газовых сетей планируется провести за 14 дней. Большинство работ будет осуществлено на газопроводах высокого и среднего давления больших диаметров – 500 мм и 600 мм. Речь идет о замене задвижек и демонтаже двух газовых колодцев.

"На сегодняшний день в аварийном состоянии находятся задвижки на газопроводе высокого давления на входе в город. Срок их эксплуатации давно закончился. В 2018 году один из газовых колодцев, в котором находится задвижка, был затоплен водой и в настоящее время находится в аварийном состоянии", – рассказывает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

В связи с этим 12 апреля газоснабжения будет временно прекращено в пяти населенных пунктах: г. Бердянск, с. Азовское, с. Нововасильевка, с. Роза, с. Шелковое. В компании объясняют, что провести такой комплекс работ без прекращения газоснабжения невозможно.

Согласно требованиям "Правил безопасности систем газоснабжения" для восстановления распределения газа владельцы внутридомовых сетей должны предоставить АО "Запорожгаз" акт обследования дымовентиляционных каналов, акт разграничения балансовой принадлежности и договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Перенос модернизации газовых сетей в прошлом году был сделан, в том числе и для того чтобы управляющие компании, ОСББ и клиенты успели оформить эти документы до конца отопительного сезона, отмечается в сообщении.

Однако на сегодня такие договоры заключили 31 ОСМД и 9 управляющих компаний. Кроме этого 81 договор находится в процессе оформления, а также поступил заказ на заключение еще 145 договоров.

АО "Запорожгаз" призывает председателей ОСББ и руководителей управляющих компаний, а также владельцев частных домов позаботиться о собственной безопасности, безопасности жителей многоквартирных домов и ускорить процесс заключения договоров на техническое обслуживание внутридомовых газопроводов.