СБУ обнаружила нелегальную схему торговли спиртом под видом антисептика

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской и Киевской областях схему производства и оптового сбыта спирта под видом антисептических средств и растворителей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы схемы оборудовали логистический центр по распространению фальсификата в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровской области.

"По оперативной информации, часть веществ, необходимых для изготовления контрафакта, делки завозили из РФ. Готовую продукцию участники схемы реализовывали по поддельным сопроводительным документам через собственную сеть "оптовиков", – отмечается в сообщении.

По данным следствия, среднемесячный оборот "продукции" составлял до 5 млн грн.

Во время обысков по адресам производства фальсификата, а также по местам работы и проживания организаторов и участников сделки выявлено 45 тонн спирта сомнительного качества, тару для фасовки поддельных изделий, черновую бухгалтерию и документацию, подтверждающие противоправную деятельность. Стоимость изъятого контрафакта в СБУ оценивают в 2,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителям о подозрении по ст. 190 (мошенничество), ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров ) Уголовного кодекса.