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Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель

Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель

Большинство поставщиков газа для населения решили не повышать цены на апрель выше установленной Кабмином максимальной цены в 6,99 грн за кубометр, несмотря на то, что это ограничение действует только до конца марта.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят предприятия группы "Нафтогаз".

В частности, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила цену на газ в апреле на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания "Галнафтогаз".

Поставщики "Эру Людям" и "Эру Трейдинг" обнародовали цену в 6,75 грн за кубометр.

Региональные газсбыты, работющие под брендом РГК, обнародовали цену на уровне 6,99 грн за куб.

В то же время несколько компаний решили повысить цены. В частности, поставщик "Маргаз" обнародовал цену в 8,25 грн, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр.

Остальные компании еще не обнародовала свои цифры: сделать это они обязаны до конца пятницы, 26 марта.

Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель 01

Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель 02

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Как сообщалось, в начале марта НКРЭКУ предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

Автор: 

Джерело:  "ГазПравда"
газ (7932) Тарифи на газ (714)


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Топ коментарі
+5
Всі статті про газ маскальською. Тобто газом в Україні керують маскалі?
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26.03.2021 21:21
+3
Себестоимость УкрГазВидобування 1.5 грн. Но в консерватории игры **м на рояле это никого не интересует.
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27.03.2021 13:05
+2
з транспортом вже 7,45
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26.03.2021 22:38
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Почти у всех 6,99 но уже есть несколько самых отмороженых у которых 8+грн, интересно только кто у них будет покупать.
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26.03.2021 19:29 Відповісти
з транспортом вже 7,45
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26.03.2021 22:38 Відповісти
Злочинний зелений олігархічний уряд дозволив так званим "поставщикам" грабувати народ України виходячи із ціни 6,99 грн. за куб газу (при ціні з податками, акцизом , рентабельністю підприємств до 3,6 грн. , тобто у 2 рази вище його ціни і в 3 рази вище собівартості. З цим народ повинен миритись, бо країною править не український уряд, Конституція в державі не діє, надра у народу вкрала купка аферистів, які назвали себе бізнесменами, які створили сотні офшорних фірм посередників у злочинній діяльності (ті ж спекулянти по відмиванню коштів), а ще якість спекулянти задрали ціни вище дозволеного "державною мафією". Все це вони називають ринковою економікою, яка насправді до ринку немає ніякого відношення, просто злодії рулять Україною, народ поки терпить, а злодії пилою впевнено ріжуть гіляку, на якій так добре вмостились і самі не відають коли полетять додолу у глибоку прірву народного гніву і для чого знадобиться друга частина тієї гіляки...
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28.03.2021 11:36 Відповісти
Всі статті про газ маскальською. Тобто газом в Україні керують маскалі?
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26.03.2021 21:21 Відповісти
маскальською газ был при Яныке, по 3 грн.
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28.03.2021 19:49 Відповісти
Не только газом, но и страной, наполовину с жидами.
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29.03.2021 13:24 Відповісти
у нас все і всюди кацапською вибороли
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26.03.2021 22:19 Відповісти
Секретний елемент газової незалежності України

https://www.youtube.com/watch?v=1_O9-dIf1Do
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27.03.2021 03:24 Відповісти
Ничего хорошего в этом нет. Ответьте себе на вопрос "кто это будет реализовывать?" и поймете к чему все это.
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29.03.2021 13:49 Відповісти
Дякую за знижку!!Тепер в цьому місяці вістачіть щоб купити ДЕСЯТОК.....яєці.
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27.03.2021 06:37 Відповісти
ЯЄЦЬ
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27.03.2021 07:29 Відповісти
Слово обнародовали звучит как облегчились.
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27.03.2021 13:01 Відповісти
Себестоимость УкрГазВидобування 1.5 грн. Но в консерватории игры **м на рояле это никого не интересует.
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27.03.2021 13:05 Відповісти
Доходы населения упали из за коронавируса. Во всех странах пытаются поддержать народ, а у нас наоборот его еще больше узничтожить хотят. Отопление за сезон выросло в цене в два раза - это уму не постижимо! Отопление итак завышено было в цене, а его еще в два раза. И каждый месяц все платежки растут. Эту власть олигархическую нужно гнать в шею! Нужно против них начинать майдан!
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27.03.2021 13:49 Відповісти
І кого обиратимемо ?
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27.03.2021 14:32 Відповісти
никого! нужно ввести онлайн референдумы все Украинские и принимать законы устраивающие всех! система власти в форме президента и парламента изжила себя! президент не нужен, а парламент заменит онлайн прямая демократия. Оставить только министров, как форму, только министров будет брать на работу народу, через прямую демократию. Претенденты на все министерские должности будут давать резюме, а народ будет голосовать за кандидатов и министры будут нести всю ответственность за свои сферы - Армию, Экономику, Образование, Медицину, МВД и т.д. И министры смогут брать сколько угодно помощников, но всю ответственность за сферы будут нести сами министры. Если допустим здравоохранение плохое, и народ это чувствует на себе, то народ при помощи своей главной решающей власти в стране, через прямую онлайн демократию может уволить министра здравоохранения и также по любой сфере министров - МВД к примеру, если преступность большая, то министра внутренних дел уволить и также по всем отраслям министров. Государство - это весь народ и все должно делаться для улучшения условий жизни народа. А сейчас - это не так, государство захватили мафиозные кланы и они издеваются над государством - они представили, что они могут избрать свою власть, которая будет работать над тем, чтобы мафии во главе с олигархами были тиранами, которые будут выкачивать все ресурсы из государства и народ они представляют своими рабами. Это какой-то олигархический концлагерь! Тиранию мафиозных кланов с их главарями - олигархами нужно уничтожить и сделать государство основанное на принципах прямой демократии и свободы! Мафия уничтожает государство со своей выстроенной системой бандитской, этому должен быть положен конец, и нужно заново строить государство с новой здоровой системой основанной на принципах всеобщего блага.
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27.03.2021 16:42 Відповісти
"и принимать законы устраивающие всех!" - такое невозможно ни в какой стране. Поэтому везде существует приступность.
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28.03.2021 07:46 Відповісти
ну наверное не всех, но большинство демократический путь таков!
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28.03.2021 13:46 Відповісти
большинство не равно все.
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28.03.2021 16:38 Відповісти
согласен, я не правильно выразился. имел ввиду, что в демократии принцип голосования такой, что как большинство проголосует, так и будет. имелось ввиду то, что сейчас принимаются законы для меньшинства - нескольких олигархов и от этого страдает все большинство государства - народа в смысле, который формирует государство, а имеется ввиду сменить систему с олигархи - власти меньшинства, которое по своим свойствам обогащается в ущерб всему государству, и сменить на другую систему в котором будет большинство голосовать для блага большинства, чтобы законы были равные для всех - это имелось ввиду, а не так, что законы принимаются под меньшинство. Если большинство будет голосовать за законы для всех, то тогда условия в государстве для свободы и развития будут у всех равными.
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28.03.2021 17:19 Відповісти
Вот такие сумасшедшие, как ты, и есть основа нынешнего бардака.
А психиатора для тебя будем избирать всенародным голросованием.
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28.03.2021 14:28 Відповісти
какого бардака??? который не дает сдать страну, или который хочет уничтожить коррупционеров и олигархов и мафию Украино-российскую в Украине. Если это сумасшествие, то для тебя значит норма - это олигархи, коррупция, коллаборационизм и т.д. Получается нормальные люди руководствующиеся разумом и миром этико-моральным в твоем восприятии - это сумасшедшие, а люди которые живут без принципов морали и которые аморальные для тебя нормальные. Зазеркалье какое-то у тебя эмпирически сформировано... Может тебе в Россию лучше, где война - это мир, свобода - это рабство, а незнание сила.
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28.03.2021 16:21 Відповісти
если убирать институты власти - то будет знаешь что? АНАРХИЯ!

а вот выбирать патриотов настоящих, а не ряженый в вышиванки евреев - это правильный путь! тех, кто кровь свою проливал за Родину на фронте против кацапов!!!
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29.03.2021 10:20 Відповісти
ты не понимаешь систему! когда-то было мало людей в поселении - демократическом и люди могли собраться на площади и предложить любой закон по которому будет лучше жить и все проголосовать могли подняв руки или на дощечках, затем народа стало много в поселении и стало не удобно каждый раз собираться и они тогда придумали от районов города выбирать своего представителя - так появился депутат. А у нас депутаты все коррупционеры и все работают на олигархов и принимают законы под них за бабки в конвертах, а должны они голосовать так, как хочет народ, но они этого не делают. Сейчас настал век технологий и депутаты больше не нужны людям, чтобы опять голосовать, как тогда, когда было поселение маленькое и для этого у народа есть интернет, через который люди смогут зайти на сайт прямой демократии и предложения выдвигать и голосовать. Таким образом убирается коррупция депутатов с концами. Законы принимаются народом для всего народа, а не под олигархов и в ущерб всему народу. Страна принадлежит народу и тут должны быть законы, которые проголосует большинство! А главный менеджерский институт власти будет министры, которые будут нести всю ответственность за сферы и их можно будет народу менять, хоть каждый день, пока результата не начнут давать. А президент - это карикатурная должность, он типа главнокомандующий, который без военного образования, лучше уже пусть будет министр обороны главнокомандующий, который будет понимать в военном деле и нести ответственность за решения. институты власти не убираются, а система меняется - Рады функции возвращаются к народу, а министерский институт становится еще сильнее всех теперешних институтов и получает больше функций на себя возложенных, но и ответственность будут министры нести и над ними будет висеть дамоклов меч на головами - то бишь народ сможет их уволить, если будут ими приниматься решения в пользу олигархов или т.п. Тогда они будут это понимать и стараться работать на народ. Это трансформация системы с олигархической, которую Аристотель расписал полностью по всем признакам, как худшая система в которой олигархи при помощи денег и влияния грабят весь народ. А заменить на систему прямой демократии - эта система считается лучшей для народа развития и свободы и каждый в такой системе может заниматься, чем захочет и реализовывать себя. Украине нужно не политиков менять, которые все светятся на каналах олигархов и они завязаны на олигархов и через тв, люди их выбирают и порочный круг власти олигархов не закончится. Потому нужно саму систему менять!
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29.03.2021 14:23 Відповісти
Твои "нормальные люди" - это толпа дилетантов, которые в лучшем случае могут почитать википедию. Из каких соображений ты будешь выбирать министра обороны между Семенченко и Парасюком?
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29.03.2021 11:06 Відповісти
Во-первых:из сказанного понял, что анархия-мать порядка.
Во-вторых: кто будет строить новое государство? Разве этот народ может выбрать что-то порядочное?... Получем тоже самое,только в разы мафиознее и олигархически. Просто утопия и глупость.
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29.03.2021 13:30 Відповісти
І кого обиратимемо ?
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27.03.2021 14:33 Відповісти
да!!! газовщики зовсім стали нищебродами. Такі ,такі бідні...я їм співчуваю
"Прибыль Оператора ГТС превысила 28 миллиардов" Щоб ви вдавилися паскуди!!!
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28.03.2021 09:06 Відповісти
да уж, не понятно как-то! вроде гос компания, должна народу служить, а она его дрючит...
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29.03.2021 10:21 Відповісти
Нет большего горя что быть украинцем...
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28.03.2021 13:35 Відповісти
Нет большего горя , чем под немецким прокси скаренить под поезд,как хероиня толстого, не правда ли , ботяра? 😁😁😁
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29.03.2021 10:30 Відповісти
На 13 копеек ниже, да они просто издеваются
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28.03.2021 16:44 Відповісти
Эта цена будет до нового отопительного сезона.
То ,что не взяли в январе,возьму сейчас.
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29.03.2021 13:21 Відповісти

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