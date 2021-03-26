Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель
Большинство поставщиков газа для населения решили не повышать цены на апрель выше установленной Кабмином максимальной цены в 6,99 грн за кубометр, несмотря на то, что это ограничение действует только до конца марта.
Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят предприятия группы "Нафтогаз".
В частности, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила цену на газ в апреле на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания "Галнафтогаз".
Поставщики "Эру Людям" и "Эру Трейдинг" обнародовали цену в 6,75 грн за кубометр.
Региональные газсбыты, работющие под брендом РГК, обнародовали цену на уровне 6,99 грн за куб.
В то же время несколько компаний решили повысить цены. В частности, поставщик "Маргаз" обнародовал цену в 8,25 грн, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр.
Остальные компании еще не обнародовала свои цифры: сделать это они обязаны до конца пятницы, 26 марта.
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Как сообщалось, в начале марта НКРЭКУ предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.
В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.
Будь ласка, зачекайте...
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А психиатора для тебя будем избирать всенародным голросованием.
а вот выбирать патриотов настоящих, а не ряженый в вышиванки евреев - это правильный путь! тех, кто кровь свою проливал за Родину на фронте против кацапов!!!
Во-вторых: кто будет строить новое государство? Разве этот народ может выбрать что-то порядочное?... Получем тоже самое,только в разы мафиознее и олигархически. Просто утопия и глупость.
"Прибыль Оператора ГТС превысила 28 миллиардов" Щоб ви вдавилися паскуди!!!
То ,что не взяли в январе,возьму сейчас.