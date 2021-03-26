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Минэкономики объявило конкурс на должность директора "Укрспирта"

Минэкономики объявило конкурс на должность директора

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины объявило конкурсный отбор на должность директора госпредприятия "Укрспирт".

Об этом сообщил и.о. директора компании Сергей Блескун в Facebook.

"На правах исполняющего обязанности директора предприятия приглашаю всех, кто ощущает в себе силы и возможность, усилить конкуренцию! Не стесняться и подавать свои документы. Пусть выберут лучшего из лучших!", - заявил Блескун, передает Интерфакс-Украина.

Блескун не уточнил, будет ли участвовать в конкурсе.

По данным ГП, срок подачи документов для отбора кандидатов продлится до 9 апреля 2021 года.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины планирует выставить на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Фонд 26 февраля 2021 года принял решение о приватизации целостного имущественного комплекса госпредприятий "Харьковский завод шампанских вин" (ХЗШВ) и "Вашковского спиртового завода" (Черновицкая область).

Ранее ФГИ сообщил о передаче для приватизации ЦИК госпредприятий "Трилесский спиртовой завод" (Киевская область), "Коростышевский спиртовой комбинат" (Житомирская область), "Сумыспирт" (Сумская область), "Кировоградский спиртовой завод" (Кировоградская область), "Чечельницкий спиртовой завод" (Винницкая область).

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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Я мог бы быть директором Укрспирта..но никто не предлагает...мог бы эту должность занять и Мойша Вассерман...хороший бизнесмен
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26.03.2021 19:38 Відповісти

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