Акционеры докапитализируют банк "Конкорд" на 50 миллионов

Акционеры банка "Конкорд" (Днепр) на собрании 27 апреля планируют увеличить уставный капитал на 52 млн грн, или на 16,7%, - до 363 млн грн за счет направления части прибыли за 2020 год.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в рамках эмиссии банк повысил номинальную стоимость простой именной акции с 1,3 тыс. грн до 1,56 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года крупнейшими акционерами банка "Конкорд" являлись Е.Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%), а также Татьяна Маломуж (0,003%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (2,826 млрд грн) банк "Конкорд" занимал 43 место среди действовавших в стране банков.