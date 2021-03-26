В США осудили двух граждан Украины за контрабанду поддельных лекарств

В США за ввоз и контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осудили двух граждан Украины - 36-летнего Максима Ненадова и 34-летнего Владимира Николаенко.

Об этом сообщается в заявлении Минюста США.

Как сообщается, в июле прошлого года они признали себя виновными, а Ненадов также признал себя виновным в ввозе в США препаратов с неверной маркировкой, передает Голос Америки.

Ненадов, владелец базирующейся в Украине компании "Здоровая нация", и его подчиненный Николаенко приговорены к 71 и 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США. Ожидается, что по окончании срока наказания будет рассматриваться вопрос депортации мужчин в Украину.

Министерство юстиции США отмечает, что украинцев задержали 30 апреля 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок медицинских препаратов. С тех пор они находятся под стражей.

Как отмечало Министерство юстиции США в июле 2020 года, правоохранители США провели ряд закупок поддельных или несогласованных лекарственных препаратов: препарата от рака Keytruda, онкологического продукта Abraxane и лекарств от гепатита С Epclusa. Сообщается, что американские правоохранители начали общаться с Ненадовым по поводу незаконной продажи препарата Keytruda в июне 2018 года.

Как отмечает правительство США, полученные препараты передавались производителям соответствующих лекарств для анализа и были признаны поддельными.

"Обвиняемые пытались нажиться на болезни других, продавая напрасные ожидания - включительно поддельными препаратами без действующего вещества - и ставя под угрозу здоровье уязвимых пациентов. Этот судебный процесс четко демонстрирует, что мы привлечем к ответственности тех, кто пренебрегает риском для пациентов, ввозя контрабандой поддельные препараты в США", - заявил и.о. заместителя министра юстиции Николас Куэйд по уголовному департаменту Минюста США.