"Укрзализныця" назначила спецрейсы в Черновицкую и Закарпатскую области

Начиная с 27 марта, АО "Укрзаизныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть "красные зоны" эпидемической опасности в Черновицкой и Закарпатской областях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Черновицкую область будут выполнены следующие рейсы:

№7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (в обратном направлении 28 марта, 3 и 4 апреля);

№136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно: 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно: 28 марта, 1 и 4 апреля).

В Закарпатскую область:

№357/358 Киев – Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно: 28 марта, 3 и 4 апреля);

№13/14 Киев – Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно: 28 марта, 3 и 4 апреля)

№81/82 Киев – Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно: 28 марта, 3 и 4 апреля)

№45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно: 3 и 4 апреля);

№4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 аперля (обратно: 29 марта, 3 и 5 апреля).

Продажа билетов на указанные рейсы открыта с вечера 26 марта. Однако, отметили в пресс-службе, пассажиры, у которых уже есть билеты на эти рейсы до их переназначения на специальные, смогут воспользоваться билетами без необходимости обмена.