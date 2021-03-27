"Укрзализныця" назначила спецрейсы в Черновицкую и Закарпатскую области
Начиная с 27 марта, АО "Укрзаизныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть "красные зоны" эпидемической опасности в Черновицкой и Закарпатской областях.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Черновицкую область будут выполнены следующие рейсы:
- №7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (в обратном направлении 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно: 27 марта, 1 и 3 апреля);
- №117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно: 28 марта, 1 и 4 апреля).
В Закарпатскую область:
- №357/358 Киев – Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно: 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №13/14 Киев – Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно: 28 марта, 3 и 4 апреля)
- №81/82 Киев – Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно: 28 марта, 3 и 4 апреля)
- №45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно: 3 и 4 апреля);
- №4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 аперля (обратно: 29 марта, 3 и 5 апреля).
Продажа билетов на указанные рейсы открыта с вечера 26 марта. Однако, отметили в пресс-службе, пассажиры, у которых уже есть билеты на эти рейсы до их переназначения на специальные, смогут воспользоваться билетами без необходимости обмена.
Джерело: "Укрзализныця"
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SiriusAquila #484008
показати весь коментар27.03.2021 12:07 Відповісти Мені подобається 0
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