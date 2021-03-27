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В Украине проверят все автозаправочные станции, – Минрегион

В Украине проверят все автозаправочные станции, – Минрегион

Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку относительно незаконного оборота топлива.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов на встрече с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей АЗС, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", - сказал он.

Также стороны отметили, что в каждой из областей Украины сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена на прекращение нелегального оборота горючего.

"Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо", - добавил Чернышов.

Автор: 

Джерело:  Минрегион
АЗС (1590) бензин (1107) паливо (481) Мінрегіонрозвитку (636) Олексій Чернишов (110)


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