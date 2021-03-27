В Украине проверят все автозаправочные станции, – Минрегион
Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку относительно незаконного оборота топлива.
Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов на встрече с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей АЗС, сообщает пресс-служба Минрегиона.
"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", - сказал он.
Также стороны отметили, что в каждой из областей Украины сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена на прекращение нелегального оборота горючего.
"Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо", - добавил Чернышов.
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