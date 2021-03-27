Украина и Италия расширят сотрудничество в космической сфере

Государственное космическое агентство Украины и Итальянское космическое агентство 30 марта подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности.

Перспективы украино-итальянского сотрудничества обсуждались на встрече главы Госкосмоса Владимира Тафтая с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Пьером Франческо Дзадзо, сообщает пресс-служба Госкосмоса.

Стороны также подчеркнули важность совместного космического проекта по производству ракеты-носителя Vega, который реализуется с участием итальянской и украинских компаний с 2004 года.

В то же время для развития меморандума глава Госкосмоса и посол Италии договорились организовать совместное мероприятие космических агентст двух стран с целью обмена информацией о деятельности и предложениями относительно совместных проектов. Также стороны отметили, что целесообразно обменяться визитами с целью наглядного ознакомления с мощностями предприятий космического сектора двух стран.