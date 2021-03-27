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"Красный" уровень карантина введен в одиннадцатом регионе

На территории Черниговской области с 00 часов 00 минут 29 марта установлен красный уровень эпидемической опасности.

Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram. 

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он. 

По состоянию на 27 марта Министерство здравоохранения определило в "красную" карантинную зону 11 регионов. Кроме Черниговской области в ней находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.

Как свидетельствуют данные Минздрава во всех остальных областях, за исключением Херсонской, действует оранжевый уровень эпидемической опасности. Херсонщина определена в "желтую" карантинную зону. 

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Джерело:  Telegram
карантин (2077) Чернігівщина (117) коронавірус (3210)


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