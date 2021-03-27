Прохода через Суэцкий канал из-за аварии ожидают 300 кораблей

Более 320 судов стоят в очереди в ожидании прохода через Суэцкий канал, блокированный севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

Об этом сообщил глава Управления канала Усама Рабийя, передает Интерфакс-Украина с ссылкой на телеканал "аль-Арабийя".

"Количество судов, ожидающих прохода через Суэцкий канал достигло 321. Власти предоставляют им всю необходимую логистическую помощь", - сказал он..

Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжились в субботу - в работах участвуют мощные буксиры, а также суда с дренажным оборудованием. С места происшествия извлечено 20 тыс. тонн грунта, с самого контейнеровоза за борт спущено 9 тыс. тонн балластной воды, однако пока усилия не увенчались успехом. Также в планах - воспользоваться силой приливной волны.

Между тем, согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

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В ночь на 24 марта в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам. Он полностью заблокировал движение через канал в обе стороны.

Тайваньская компания Evergreen, которая зафрахтовала контейнеровоз, сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий. Вследствие порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших при этом не было.

Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10% глобального морской торговли, а в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов