Госгеонедр выдала 5 разрешений на добычу газа "Укргаздобыче" и группе ДТЭК

Государственная служба геологии и недр выдала 5 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений на условиях соглашений о разделе продукции (СРП).

Об этом глава Госгеонедр Роман Опимах сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, государственная "Укргаздобыча" получила спецразрешения на Берестянский, Бузовский, Балаклейский и Ивановский нефтегазовые участки, а "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова – на Зинкивский участок в рамках утвержденных в конце 2020 года Кабинетов министров проектов СРП.

"Уже в этом году инвесторы смогут провести переинтерпретацию существующих сейсморазведочных работ, начать новую 3D сейсморазведку и восстановление ранее остановленных скважин. Всего, в течение первых 5 лет компании обязаны провести 3D сейсмическую разведку на площади 1,6 тыс. кв. км и пробурить 15 разведочных скважин", – отметил Опимах.

В свою очередь в дивизионе "Нафтогаз Разведка и Добыча" (куда входит "Укргаздобыча") уточнили, в 2021 году специалисты компании проведут переобработку и переинтерпретацию сейсморазведочных работ 2D прошлых лет и другой имеющейся геологической информации, а для получения дополнительных данных планируется начать 3D сейсморазведку.

Кроме того, в этом году компания группа намерена начать восстановление и подключение нескольких ранее ликвидированных скважин.

В компании отметили, что уже в 2022 году "Нафтогаз" планирует получить первый газ с участков – ранее, чем это предусмотрено в подписанных СРП. В целом в течение первых пяти лет группа проведет 3D-сейсмику на площади 1,5 тыс. кв. км и пробурит 12 разведочных скважин.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в конце декабря 2020 года утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.

В частности, были утверждены СРП с государственной "Укргаздобычей" по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому месторождениях.

Перед этим ЧАО "Укрнафтобуриння" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника отказалась от подписания соглашения о разделе продукции (СРП) по Русановскому углеводородному участку, а американская Aspect Energy – по Варвинскому.

Кроме того, канадская Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.

Конкурсы на заключение этих соглашений состоялись еще в 2019 году.