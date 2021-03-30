"Ощадбанк" выдал микрокредитов для бизнеса на миллиард

Более 2,5 тыс. клиентов из сферы микробизнеса воспользовались кредитными продуктами "Ощадбанка" на общую сумму 1 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба банка, за 2020 год объем портфеля микрокредитов вырос 484,3 млн грн.

В банке отметили, что больше всего услугами воспользовались физические лица-предприниматели.

Микрокредитование в "Ощадбанке" происходит по нескольким направлениям. Предприниматели могут воспользоваться залоговым и беззалоговым кредитами, решения по которым принимаются в течение 72 часов, кредитами по партнерским программам. Также банк принимает участие в государственных программах "Доступные кредиты 5-7-9%" и программе кредитования с госгарантиями (до 100 млн грн - по кредитам с обеспечением, до 3 млн грн - по кредитам без обеспечения).