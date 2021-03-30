Спор о тарифах на доставку пенсий: "Укрпошта" угрожает уволить 10 тысяч почтальонов

Министерство социальной политики инициирует перевод большинства пенсионеров на выплату пенсий через банки, в ответ "Укрпошта" угрожает уволить 10 тысяч почтальонов.

Об этом глава "Укрпошты" Игорь Смилянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Минсоц вносит завтра проект постановления о принудительном переводе на карточки всех пенсионеров с 1 сентября 2021 года. Исключение составляют люди с инвалидностью 1 группы, которые не ходят, и те, кому больше 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте, где?). Это в стране, где банки и банкоматы имеются в 4% населенных пунктов и ​​часто ближайшие на расстоянии в 50-60 км", – подчеркнул глава почтовой компании.

По словам Смилянского, в таком случае без поступления от Пенсионного фонда средств за доставку пенсий "Укрпошта" сократит более 10 тысяч почтальонов.

"При таком сокращении выплат "Укрпоште" придется сократить более 10 000 почтальонов, а следовательно, бюджет получит меньше ЕСВ, НДФЛ и будет выплачивать пособие по безработице и субсидии уволенным больше, чем экономия на тарифе на доставку пенсий", – заявил глава компании.

Руководитель "Укрпошты" также подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку почты для 3,5 млн пенсионеров, но на 11%, а не на две трети, как ранее заявила министр социальной политики Марина Лазебная. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.

Как сообщалось, ранее Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.