Перевозчики отложили на неделю повышение цен на проезд в киевских маршрутках

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области ведет переговоры со столичными властями о совместной выработке антикризисных мер.

Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Подорожание отсрочено предварительно до субботы, 3 апреля. На этой неделе будет рабочая встреча частных перевозчиков с представителями КГГА, мы попытаемся совместно выработать ряд действенных антикризисных мер, которые позволят не допустить банкротство перевозчиков или ухудшение качества обслуживания пассажиров", – сказал он.

По его словам, разрешение со стороны КГГА перевозить пассажиров в количестве 50% от общей вместимости позволило улучшить провозную способность транспорта общего пользования, однако незначительно повлияло на убыточность рейсов маршруток.

"В нашей ситуации разрешили перевозить 22 пассажира (было 11), что снижает наши убытки, но, к сожалению, не позволяет окупить затраты на перевозки", – подчеркнул он.

Ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить об официальном запрете работы маршруток из-за значительных убытков на фоне действия карантина. Также в Ассоциации планировали повысить стоимость проезда с 8 до 10 грн на 30-40% киевских маршрутах уже 27 марта.