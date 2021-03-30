БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
203 0

В Украине неофициально работают 3,2 миллиона человек, – Госстат

В Украине неофициально работают 3,2 миллиона человек, – Госстат

В 2020 году количество неформально занятого населения (от 15 до 70 лет) составляло 3 275 900 человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Наибольшее количество неоформленных работников наблюдается в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – 44,7%. Далее следует строительство – 17%, а также оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 15,9%.

Следует отметить, что за последние три месяца 2020 года количестве неофициальных работников уменьшилось, так как еще по состоянию на сентябрь их было 3 316 400.

В то же время, по данным Госстата, всего в Украине работают 15,9 млн человек.

Автор: 

Джерело:  Госстат
робота (876) Держстат (1429)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 