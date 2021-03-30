"Укрсиббанк" вновь откажется от выплаты дивидендов

АО "Укрсиббанк" не планирует выплачивать дивиденды из полученной в 2020 году прибыли в сумме 1,31 млрд грн.

Об этом свидетельствует повестка дня общего собрания акционеров банка, запланированного на 29-30 апреля, передает Finbalance.

Согласно проекту решения, 1,25 млрд грн из прошлогодней прибыли планируется направить на формирование общих резервов банка, еще 65,6 млн грн (5%) предлагается направить в резервный фонд.

Кроме того, нераспределенную прибыль банка прошлых лет в сумме 88,95 млн грн также предлагается направить в общие резервы банка.

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Как сообщалось, прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2019 году составила 2,58 млрд, по сравнению с 2,66 млрд грн в 2018 году. Банк решил не распределять дивиденды на 2019 год и использовать прибыль для дальнейшего укрепления базы собственного капитала.

Прибыль "Укрсиббанка" в 2018 году составила 2,67 млрд грн. Из этой суммы 2,53 млрд грн были направлены на выплату дивидендов. За 2017 год банк начислил 1,2 млрд грн дивидендов.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (62,158 млрд грн) "Укрсиббанк" занимал 9 место среди 75 действовавших банков в Украине.