Компания AstraZeneca переименовала вакцину от коронавируса на Vaxzevria
Британско-шведская компания AstraZeneca переименовала разработанную совместно с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса.
Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции, передает "Радио Сввобода".
Теперь препарат будет называться Vaxzevria. В то же время отмечается, что можно использовать и старое название.
Также в шведском агентстве подчеркнули, что изменение названия не приведет к другим изменениям в препарате. Новшества могут коснуться только маркировки и упаковки.
Ранее AstraZeneca заявила, что ее вакцина против COVID-19 в рамках испытаний, проведенных в США, продемонстрировала 76% эффективности, тогда как до этого сообщалось о 79%. AstraZeneca также подтвердила, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых или критических форм заболевания.
Сейчас в Украине для вакцинации используется только вакцина AstraZeneca индийского производства, поставляемая под названием CoviShield. Напомним, первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India прибыла в Украину 22 февраля.
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