Кременчугская фабрика Roshen увеличила чистую прибыль в 10 раз

ЧАО "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен", входящее в корпорацию Roshen, в 2020 году нарастило чистую прибыль в 9,5 раза по сравнению с 2019 годом – до 3,1 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее активы за год незначительно увеличились - до 424,4 млн грн, нераспределенная прибыль выросла на 4,1% - до 78,38 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность Кременчугской кондфабрики по итогам года возросла на 18,5% - до 39,1 млн грн.

Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 27 апреля планируется получить одобрение на осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до 1 млрд грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в течение года.

Акционеры компании также намерены рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли, полученной в 2020 году: 95% планируется оставить нераспределенными, а 5% направить на пополнение резервного капитала. Компания не намерена начислять и выплачивать дивиденды.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечный бенефициар ЧАО – бизнесмен и экс-политик Алексей Порошенко, управляющий компанией через CEE Confectionary Investments Limited (Кипр).

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, в ее составе Киевская, Кременчугская, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.