МВФ настаивает на сохранении системы таргетировния инфляции для Нацбанка

Сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования является ключевой частью программы stand by для Украины.

Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Сохранение этих реформ (организационной и институциональной реформ Нацбанка, – ред.) и постоянный прогресс в укреплении НБУ является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной. В частности, с позиций экономической политики это означает сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования", – сказал Люнгман.

Глава представительства уточнил, что ключевые достижения Нацбанка включают переориентацию денежно-кредитной и валютной политики, очистку банковского сектора, модернизацию банковского регулирования и надзора. а также усиление системы противодействия отмыванию денег.

Представитель Фонда отметил, что Украине важно продолжать усиление банковского регулирования и надзора для обеспечения безопасности банковской системы и возможности продолжать кредитование домохозяйств и компаний.

По словам Люнгмана. чрезвычайно важно защитить НБУ и его персонал от чрезмерного внешнего давления, так как политика, которая однозначно будет способствовать экономической стабильности и благосостояния украинского народа, не всегда будет пользоваться широкой популярностью.

Как сообщалось, Люнгман также отметил, что дискуссии по первому пересмотру программы stand by для Украины все еще продолжаются и остается ряд вопросов, предсказать сроки решения которых в настоящее время затруднительно.