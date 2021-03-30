Нацкомиссия может повысить тарифы на стационарную телефонную связь на 10%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на 10% с 1 июля 2021 года.

Об этом в НКРСИ сообщили агентству Укринформ.

"Проект решения НКРСИ №43 от 9 февраля 2021 года был одобрен и направлен в Федерацию профсоюзов Украины и Федерации работодателей, где его также согласовали. Он предусматривает пересмотр тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги в сторону увеличения на 10%", – сообщили в НКРСИ.

Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения увеличится на 10% – до 65,68 грн. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц-предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена с 65,55 грн до 72,11 грн.

Сейчас представители Нацкомиссии уже готовят документы, чтобы направить проект решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. В случае принятия решения вступит в силу с 1 июля 2021 года.