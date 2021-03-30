Рада одобрила бюджет Минагрополитики на сумму в 6,9 миллиарда

Верховная Рада одобрила изменения в госбюджет на 2021 год, предусмотрев расходы для восстановления деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия в сумме 6,86 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5197-2 в первом чтении проголосовали 266 народных депутатов.

Согласно документу, Минагрополитики переданы расходы на указанную сумму, которые ранее были предусмотрены для Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, законопроектом поручается Кабинету министров обеспечить передачу в сферу управления Минагрополитики здания в Киеве по адресу: ул. Крещатик, 24.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

В феврале 2021 года Кабмин переподчинил Минагрополитики Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и Госагентство рыбного хозяйства (Госрыбагентств).

Напомним, осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.