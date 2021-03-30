Доходы госбюджета в первом квартале превысят план на 10 миллиардов, – Минфин
Плановые показатели государственного бюджета Украины на первый квартал 2021 года выполнен за два дня до его завершения
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина
"Ожидается перевыполнение по результатам первого квартала по доходам около 10 млрд грн", – заявил Марченко.
Министр отметил, что такой результат достигнут благодаря улучшившейся работе Государственных налоговой и таможенной служб, а также росту доверия налогоплательщиков.
Марченко добавил, что на Едином казначейском счете в настоящее время находится 31 млрд грн.
Джерело: Интерфакс-Украина
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль