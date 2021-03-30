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Доходы госбюджета в первом квартале превысят план на 10 миллиардов, – Минфин

Доходы госбюджета в первом квартале превысят план на 10 миллиардов, – Минфин

Плановые показатели государственного бюджета Украины на первый квартал 2021 года выполнен за два дня до его завершения

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина

"Ожидается перевыполнение по результатам первого квартала по доходам около 10 млрд грн", – заявил Марченко.

Министр отметил, что такой результат достигнут благодаря улучшившейся работе Государственных налоговой и таможенной служб, а также росту доверия налогоплательщиков.

Марченко добавил, что на Едином казначейском счете в настоящее время находится 31 млрд грн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
бюджет (1810) доходи (463) Мінфін (2935)


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