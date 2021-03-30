Рада разрешит частичную приватизацию "Нафтогаза" и "Укрзализныци"

Верховная Рада одобрила новую редакцию закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4020 в первом чтении проголосовали 289 народных депутатов.

В проекте предлагается утвердить перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие "будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины, снятию ограничений инвестиционной деятельности в рыночной среде и одновременно обезопасит действительно важные для развития Украины объекты права государственной собственности от необоснованной и противоречащей интересам украинского народа приватизации".

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, среди прочего, законопроект предполагает частичную приватизацию НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укрпошта" и АО "Укрзализныця" – документом запрещается приватизация более 50% + 1 акция этих обществ, тогда как сейчас государству принадлежит по 100% акций этих компаний.

В перечень госпредприятий, которые должны остаться в госсобственности на 100% в том числе вошли "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Оператор ГТС Украины", "Восточный ГОК", "Укрхимтрансаммиак", АМПУ, "Украэрорух", "Управление Северо-Крымского канала", "Оператор рынка", "Гарантированный покупатель", "Чернобылькая АЭС", полиграфкомбинат "Украина", ГП "Документ", президентская авиакомпания "Украина", КБ "Южное", а также ряд других.

Кроме того, утвержден перечень государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества, в которых 50% +1 акция должны остаться в госсобственности.

В этот список вошли ряд авиаремонтных предприятий и бронетанковых заводов, госпредприятие "Антонов", казенный химический завод "Заря", КБ "Луч", КБ имени Морозова, Николаевский судостроительный завод и ряд других предприятий "Укроборонпрома".

Кроме того, законопроектом предложено утвердить отдельный перечень объектов лесного хозяйства, а также культуры и спорта, которые не подлажат приватизации,

Документом также предложено в течение трех лет запретить обращать взыскание на объекты недвижимого имущества и другие основные средства производства госпредприятий, внесенных в эти перечни, кроме случаев, когда взыскание обращается для погашения выплат по заработной плате.

Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что Кабинет министров в его контракте закрепил задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.