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Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского

Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского

Верховная Рада одобрила проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5153 в первом чтении проголосовали 245 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван "создать стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, будет способствовать повышению эффективности противодействию размыванию налоговой базы, привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов и ее активизации, повышению налоговой культуры граждан".

Документом предложено дополнить Налоговый кодекс новым подразделом, который будет регулировать особенности применения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, приобретенных без уплаты установленных налогов и сборов до 2021 года.

В частности, предлагается облагать незадекларированные ранее доходы по ставкам 2,5, 5 и 9% в зависимости от вида актива и выбранного способа исполнения налоговой обязанности, а также 18% – в случае установления нарушения декларантом некоторых требований по условиям размещения валютных ценностей.

Согласно законопроекту, специальное декларирование будет проводится с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года.

В то же время Главное эспертное управление парламента обращает внимание, что в предложенном виде налоговая амнистия может служить способом легализации так называемых "грязных" денег и минимизации налоговых обязательств.

При этом предусмотрена подача одноразовой (специальной) добровольной декларации без указания сведений о личности декларанта и об объектах декларирования через нотариуса без подтверждающих документов относительно стоимости объектов декларирования, что делает невозможным проверить правильность расчета единоразовой уплаты при их легализации.

Кроме того, эксперты отмечают, что проект содержит существенные риски для добросовестных налогоплательщиков. В частности, согласно проекту все наличные средства априори считаются приобретенными с нарушением законодательства и без уплаты налогов, несмотря на то, что в Украине не существует запрета на хранение средств в наличной форме.

Напомним, президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии. От имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс.

Автор: 

амністія (42) ВР (2870) законопроєкт (1668) Зеленський Володимир (2508) податки (2433) податкова (344) парламент (1948)


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Топ коментарі
+13
С честно заработанной зарплаты берут 20%, с честно полученных процентов по депозиту берут 20%, с честно заработанных, но неизвестно как именно, берут 5%. Почему?
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30.03.2021 20:12
+12
Весь світ щимить злодіїв, а вазеленський їх амністує, таємно. З чого б це?
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30.03.2021 16:59
+10
ЗЕ Бене: " Я работаю, батя!".
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30.03.2021 17:24
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Весь світ щимить злодіїв, а вазеленський їх амністує, таємно. З чого б це?
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30.03.2021 16:59 Відповісти
Тому що в Україні злодій, корупціонер, крадій це ЕЛІТА суспільства, і більшість суспільства це влаштовує, бо вони самі мріють так жити. Та мало з тих хто так мріє жити, так живе. В основному мріють і служать злодіям.
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31.03.2021 09:21 Відповісти
ЗЕ Бене: " Я работаю, батя!".
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30.03.2021 17:24 Відповісти
Колись Бубочка пропонував амнестувати накрадене під 0%. До другого читання ставки підчистять.
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30.03.2021 17:44 Відповісти
закон выписан для тех, у кого уже под матрасем для кеша места не хватает )))
а у кого 100 баксов под фикусом зарыто - тем пофиг! )))
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30.03.2021 18:01 Відповісти
Такий крок був би слушним, якби економіка стояла міцно. Ясно, якщо зменшити податки, то й гроші б не ховали. У Штатах були величезні податки, та й зараз немалі.
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30.03.2021 18:18 Відповісти
Что то это мне очень напоминает обнуление Порошенко в самом конце его каденции, когда он предложил обнулить все претензии налоговой, внести все в декларации и начать с чистого листа. По сути все эти телодвижения - легализовать награбленное.
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30.03.2021 18:46 Відповісти
Не бреши... Це різні речі : підписати чи запропонувати розробити проект... І мета була різна... Те що зебіли намагаються маніпулювати інформацією ми знаємо, це як і про "проста пєрєстать стрєлять"...

Порошенко предложил налоговую амнистию
Заплати налог и сможешь легально заводить деньги в Украину, предлагает президент...
Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии в Украине, чтобы украинцы могли заплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику...

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-predlozhil-nalogovuju-amnistiju-340037/
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31.03.2021 09:45 Відповісти
--- Висновок очевидний : НАКРАЛИСЯ !!!
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30.03.2021 18:55 Відповісти
Не Рада, а коалиция из СН, БЮТ и лядей поменьше.
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30.03.2021 19:13 Відповісти
Депутаты прежде всего амнистируют свои капиталы.
Не исключено, что еще получат пухлые конверты от олигархов
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30.03.2021 19:14 Відповісти
То, что делают депутаты для себя включительно, похоже на статью "Использование служебного положения..."
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30.03.2021 19:15 Відповісти
С честно заработанной зарплаты берут 20%, с честно полученных процентов по депозиту берут 20%, с честно заработанных, но неизвестно как именно, берут 5%. Почему?
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30.03.2021 20:12 Відповісти
Вы неверно поняли.
С оставшихся у Вас денег после уплаты 20% с Вас еще раз возьмут 5% или 9% или 18%...
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31.03.2021 00:26 Відповісти
кажется наши карманы зе-сброд решил подчистить , насколько я понял из коментов ( и не только здесь ) со всего праведно нажитого имущества дом , кв , авто .. надо будет поделиться с зеленой сворой и отстегнуть как минимум 5 % ... с каких это ипеней в задачке спрашивается кому и за что ??? ... они точно просють шоб их вынесли...
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15.06.2021 18:31 Відповісти
Усе що від ЗЕ у мене завжди викликає рвотний рефлекс
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30.03.2021 20:30 Відповісти
Закон очень хороший. Теперь ВСЕ наличные деньги априори считаются "приобретенными с нарушениями закона и не обложенные налогом"! Т.е теперь патруль, остановивший любого, с участием понятых и нашедших при гражданине сумму( от 100 грн начиная), тут же приобщает гроши как вещдок к статье"неуплата налогов"!.
Вот оказываецца за шо зебилы голосовали! Пойдут дела кое-как по наполнению бюджету!
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30.03.2021 22:52 Відповісти
Даёшь ЕЖЕГОДНУЮ налоговую амнистию от бубочки.Ура,товарищи.
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30.03.2021 23:49 Відповісти
всё что олигархи спи..дили Зеля им простил ..адло
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31.03.2021 00:18 Відповісти
Накрав - сплати 2,5 % і гроші твої. А лохи нехай платять 18%. Ось тільки сумніваюсь , що 73% будуть платити 2,5...По повній! ЗЕБІЛИ ви це зробили!
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31.03.2021 00:20 Відповісти
Обычному человеку, что-бы получить заработанные своим трудом деньги надо заплатить с оборота НДС -20% или 5 % если на едином налоге, затем подоходный 18% и 1,5% военный сбор, итого от 24,5% до 39,5%,а по амнистии теперь можно будет не объяснять от куда чиновник, олигарх или депутат взял богатства, может у народа в бюджете,заплатил 2,5 % вместо конфискации или тюрьмы и дальше "зарабатывай",затем амнистированные деньги можно дальше вкладывать в оборот, в прихватизацию в стране с населением получающим самые низкие зарплаты, покупать у государства за копейки природные ресурсы принадлежащие народу и не платить ренту,и пусть рабы работают,а государство должно возместит "инвесторам", еще 30% из бюджета, какой же смысл простому человеку платить налоги, когда их власть и олигархи пылесосят. Какой смысл вводить амнистию для дербанщиков налогов и приватизацию ресурсов страны в одни руки, когда в стране коррупция,это стране не поможет,коррупция власти и олигархическая монополия не даст экономике страны развиваться, потому, что экономика это двустороннее движение спроса и предложения, зарплат и производство товара, которое ращвиваются не в монопольной а в конкурентной среде,а здесь сам президент проталкивает финансирование из бюджета на строительство дорог на которых откат 30%, в место того , что бы дороги строить за счет оплаты поступающие от акцизовм за топливо и оплаты большегрузов,загоняя страну в долги и подымая спросом и сговором с банками на псевдо фин.рынке ставки по ОВГЗ , которые гробят экономику страны,такой же с выкрученными руками псевдо рынок по э/э где олигархи собирают все сливки.Конечно сррчно нужны деньги.Если власть не знает, что делать с ресурсами страны, а хочет их украсть и просрать вместе со страной, как Донбасс, приватизируя себе и олигархам в одни руки и закрепачивания таким образом население, то пусть не надеются, а лучше сразу отдать их в аренду народу и трудовым коллективам, пусть избирают и увольняют себе управление предприятиями по результатам фин.положения, ежегодно,так как все арендаторы кровно заинтересованы в наибольшей прибыли, а бюджет стало быть в получении наибольших поступлений, а власть за свою законную работу в вознаграждении разумного % от доходов бюджета,активы же сохранятся будущим поколения как в скандинавских странах и других ЕС ,пока демократия и рыночная экономика в Украине не окрепнут от коррупции, а значит автократии и это только кажется, что олигархи и власть не будут подавлять народ,как было не однократно, потому, как коррупционная система и дальше процветае, теперь они ее хотят привести в ранг закона , призватизируя оставшиеся ресурсы страны, что бы правит вечно, поводом же послужит разбитые двери, но ради закручивания гаек могут и ВР сжечь, от таких друзей народа можно чего угодно ждать вместо кислорода в больницах.
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31.03.2021 04:35 Відповісти
Миллионы граждан в течении многих лет получали зарплату в конвертах. Да, это было уклонение от налогов, но не они это придумали и не они настаивали на такой форме оплаты труда. В первую очередь это было выгодно бизнесу, который ставил нанятому работнику такой безальтернативный вариант и который получил от этого львиную долю своих теневых доходов. На эти деньги построены тысячи дворцов, куплены тысячи яхт и всяких феррари. Теперь хотят обилетить одинаково и миллиардеров и простых работяг, отложивших себе на старость какую-то копейку. Я не вижу в этом большой справедливости.
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31.03.2021 07:41 Відповісти
це придумали фокін, пінзеник та їм подібні, щоб брати хабарі.
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31.03.2021 10:18 Відповісти
**** ...ДАРАС квартальный!
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31.03.2021 09:19 Відповісти
Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского - Цензор.НЕТ 9759
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31.03.2021 10:11 Відповісти
Чи має чесний слуга народа платити податки з хабарів?
Якщо чесний то повинен.
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31.03.2021 10:14 Відповісти
Когда зеленые шли на выборы в Раду, то их и Зеленского обещанием было: "Бандитам тюрьмы".
Буквально совсем недавно РНБО заявляло, что мы мол вернем все награбленное за 30 лет.
И что в итоге?
Никто не сидит и более того, всем прощаются финансовые преступления и их награбленные капиталы становятся законными. А вместе с ними и их виллы, яхты, авто, золото и т.д.
Интересное совпадение. Легализация капитала происходит в аккурат перед началом продажи земли.
Зеленский, ты чей? Под чью дудку пляшешь?
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31.03.2021 10:29 Відповісти
Нонсенс, держава в особі Зеленого диверсанта узаконює грабіж та корупцію олігархату і їх холуїв, замість конфіскації нажитого злочинним шляхом, як зробили США з активами Калоші. Логічний наступний крок після скасування незаконного збагачення чинивників-корупціонерів. Після підписання клоуном цього закону усі корупціонери легалізують награбоване і ще більше присосуться до державного корита, відірвати їх уже буде важко.
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31.03.2021 13:54 Відповісти

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