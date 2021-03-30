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Минфин анонсировал законопроект о противодействии уклонению от налогов

Минфин анонсировал законопроект о противодействии уклонению от налогов

Министерство финансов в ближайшее время представит к широкому обсуждению проект законодательных изменений Налогового кодекса о противодействии уклонению от налогов.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко в ходе пресс-конференции.

"Мы подготовили и сейчас проходит финальное обсуждение проект изменений к НК касательно налогообложения, где мы пытаемся залатать "дыры" в налоговой политике по части уклонения от уплаты налогов", – сказал Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, в ближайшее время мы сможем это активно презентовать и обсуждать", – добавил Марченко.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
законопроєкт (1672) Мінфін (2935) податки (2433)


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