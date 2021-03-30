Минфин анонсировал законопроект о противодействии уклонению от налогов
Министерство финансов в ближайшее время представит к широкому обсуждению проект законодательных изменений Налогового кодекса о противодействии уклонению от налогов.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко в ходе пресс-конференции.
"Мы подготовили и сейчас проходит финальное обсуждение проект изменений к НК касательно налогообложения, где мы пытаемся залатать "дыры" в налоговой политике по части уклонения от уплаты налогов", – сказал Марченко, передает Интерфакс-Украина.
"Я думаю, в ближайшее время мы сможем это активно презентовать и обсуждать", – добавил Марченко.
Джерело: Интерфакс-Украина
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль