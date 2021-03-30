Минфин надеется получить гарантии США для выпуска облигаций на $1 миллиард

Начало работы новой администрации США дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы получили возможность снова поднять этот вопрос в части переговоров с нашими международными партнерами. И как только у нас будет какой-то результат, мы вам сообщим отдельно", – сказал глава Минфина.

Марченко напомнил, что госбюджет-2021 предусматривает внешние заимствования почти на 180 млрд грн (почти $6,5 млрд по текущему курсу) из внешних источников. Он подчеркнул, что ключевым приоритетом является получение их от таких институциональных инвесторов, как МВФ, ЕС и Всемирный банк.

Как сообщалось, в мае 2020 года Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более $1 млрд. Годом ранее Украина погасила первый выпуск евробондов, выпущенных по гарантии США, также на $1 млрд.

Третий выпуск гарантированных США евробондов подлежит выплате в сентябре 2021 года. Эти облигации Украина разместила 23 сентября 2016 года по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых.

Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта.