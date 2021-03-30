Днепровский коксохимический завод Ахметова сократил убыток до 360 миллионов

ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, Каменское Днепропетровской области), входящее в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, по итогам 2020 года сократило чистый убыток на 30,5% по сравнению с предыдущим годом – до 357,67 млн грн с 514,34 млн грн.

Согласно официальной информации компании к повестке собрания акционеров, назначенного на 30 апреля, к концу прошлого года ее нераспределенная прибыль составила 1,1 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность в прошлом году сократилась на 25,4% – до 7,94 млрд грн, долгосрочные обязательства – на 10,8%, до 242,11 млн грн, текущие – на 20,2%, до 8,32 млрд грн.

Стоимость активов по итогам 2020 года снизилась на 19,5% – до 10,38 млрд грн, основных средств возросла на 11%, до 2,14 млрд грн.

Согласно проектам решений, на собрании акционеры намерены утвердить результаты работы завода за 2019-2020 годы, определить порядок погашения убытков – за счет прибыли будущих периодом, утвердить ряд дополнений к подписанному 21 декабря 2017 года кредитному договору с АО "Альфа-Банк" (Украина) на $20 млн, продлив его до 30 июня 2023 года.

Собрание также рассмотрит кадровые вопросы, одобрит значительные сделки.

Завод производит коксохимическую продукцию.

Согласно отчету материнской компании группы "Метинвест" за 2020 год, Metinvest B.V. (Нидерланды) принадлежит 100% акций ДКХЗ.

Уставный капитал ЧАО составляет 170,58 млн грн.