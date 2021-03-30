Рада узаконила использование паспортов в приложении "Дія"
Верховная Рада внесла изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предусмотрев использование электронных документов наравне с бумажными.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4355 во втором чтении и в целом проголосовали 302 народных депутата.
Согласно пояснительсной записке, закон призван законодательно разрешить использование цифровых паспортов наравне с бумажными. Сейчас использование паспортов в приложении "Дія" регулируется постановлением Кабинета министров.
В частности, документом установлено, что е-паспорт – паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, оформленный средствами Реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информации о месте жительства (при наличии).
При этом е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются по желанию лица и используются на территории Украины для удостоверение личности и подтверждения гражданства, предоставления административных и других услуг в тех же случаях, что и паспорта на физическом носителе (пластиковой карты или книжечки).
В то же время е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в следующих случаях:
для пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
для въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;
для въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.
Закон вступает в силу с 23 августа.
"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дія" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают", – прокомментировал принятие закона вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Минцифры запустило цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" в апреле прошлого года. Сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев – более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются владельцами иностранных биометрических паспортов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насчет 18 века и прочей лабуды. Я лет 40 работаю в IT и эти проблемы знаю не из ваших комментов.Не надо путать фишку с шишкой.Я сам носитель своей идентичности.И как меня сосопоставить с информацией в базе - это решение,которое не устраивает сегодня многих, а тем не менее оно одно - биометрия. (не ее материальный эквивалент)
Если есть , чем подумать - сегодня в тех же недоразвитых странах золотого миллиарда,некоторые себе позволяют хранить архив важных сведений на ПЕРГАМЕНТЕ.Потому,что достоверно известно , что он может сохраниться более 2,5 тысяч лет.Глупые,им бы дию.
Не верю, что какая-нибудь сволочь не сдаст всю Дію с потрохами кацапам...
На відміну від інших, я доволі позитивно ставлюся до новини про те, що Україна стане першою в світі країною, в якій громадяни отримають електронні паспорти.
Мене не стільки цікавить те, яка країна буде першою, як те, яка країна буде другою в світі країною, в якій отримають електронні паспорти громадян України. Оце може бути дуже боляче.
А стосовно самої технології я маю зізнатися в страшному.
Коли ми збирали підписи для реєстрації партії, ми скористалися тим фактом, що ЕЦП в Україні має таку ж саму вагу, і так само визнається державою, як і паперовий підпис.
Тому більше тисячі підписів зібрали в електронному вигляді і понесли до МінЮста. Того самого МінЮста, який власне і вирішив, що електронні підписи приймає.
Ці підписи не було враховано при обробці документів на реєстрацію партії. Співробітники МінЮсту зізналися, що вони не знають, що з ними робити.
Тому електронний паспорт це звичайно дуже добре, але пункти ксерокопії при РДА і ЦНАПах закривати поки що не варто.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1395891594106770&id=100010578281118 Alex Noinets