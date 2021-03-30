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Рада узаконила использование паспортов в приложении "Дія"

Рада узаконила использование паспортов в приложении

Верховная Рада внесла изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предусмотрев использование электронных документов наравне с бумажными.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4355 во втором чтении и в целом проголосовали 302 народных депутата.

Согласно пояснительсной записке, закон призван законодательно разрешить использование цифровых паспортов наравне с бумажными. Сейчас использование паспортов в приложении "Дія" регулируется постановлением Кабинета министров.

В частности, документом установлено, что е-паспорт – паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, оформленный средствами Реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информации о месте жительства (при наличии).

При этом е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются по желанию лица и используются на территории Украины для удостоверение личности и подтверждения гражданства, предоставления административных и других услуг в тех же случаях, что и паспорта на физическом носителе (пластиковой карты или книжечки).

В то же время е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в следующих случаях:

для пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

для въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;

для въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Закон вступает в силу с 23 августа.

"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дія" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают", – прокомментировал принятие закона вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры запустило цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" в апреле прошлого года. Сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев – более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются владельцами иностранных биометрических паспортов.

Автор: 

закон (1481) паспорт (236) біометричні паспорти (96) Мінцифри (807) Дія (624)


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Топ коментарі
+5
Бред какой-то.Что является паспортом?Что именно?Совокупность записей в цифровом виде на некоем удаленном носителе,причем я не знаю на каком и даже в какой стране физически это находится.Мобильный телефон?Номер телефона?Карточка с rfid меткой,которой метят дорогое бухло в магазине? Где то неповторимое,что позволяет идентифицировать мой организм и сопоставить его с информацией обо мне?Отпечаток пальца?Днк?Фото? Так при чем тут выпустить пластиковую ****** для заработять зеленым друзьям?
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30.03.2021 20:40
+4
Виталя,если вы не в состоянии сползти с дивана и сходить на избирательный участок - то как вас потом призвать в армию,притащить на демонстрацию или вообще заинтересовать чем-либо ,кроме смартфона?Так в каком смысле вы гражданин. Строго говоря, ваше присутствие в жизни и обществе однозначно доказать невозможно.Такой себе квантовый кот Шредингера.Видимо, в этом и есть интерес сегодняшних правителей.
Насчет 18 века и прочей лабуды. Я лет 40 работаю в IT и эти проблемы знаю не из ваших комментов.Не надо путать фишку с шишкой.Я сам носитель своей идентичности.И как меня сосопоставить с информацией в базе - это решение,которое не устраивает сегодня многих, а тем не менее оно одно - биометрия. (не ее материальный эквивалент)
Если есть , чем подумать - сегодня в тех же недоразвитых странах золотого миллиарда,некоторые себе позволяют хранить архив важных сведений на ПЕРГАМЕНТЕ.Потому,что достоверно известно , что он может сохраниться более 2,5 тысяч лет.Глупые,им бы дию.
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31.03.2021 06:12
+3
Таке враження , що ти або з 18-го століття , або з Московії .
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30.03.2021 21:53
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Бред какой-то.Что является паспортом?Что именно?Совокупность записей в цифровом виде на некоем удаленном носителе,причем я не знаю на каком и даже в какой стране физически это находится.Мобильный телефон?Номер телефона?Карточка с rfid меткой,которой метят дорогое бухло в магазине? Где то неповторимое,что позволяет идентифицировать мой организм и сопоставить его с информацией обо мне?Отпечаток пальца?Днк?Фото? Так при чем тут выпустить пластиковую ****** для заработять зеленым друзьям?
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30.03.2021 20:40 Відповісти
Таке враження , що ти або з 18-го століття , або з Московії .
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30.03.2021 21:53 Відповісти
Прикинь. А ведь есть страны, где паспорт вообще не используют, кроме как заграничный (но это уже вынужденно, чтоб не нарушать законов других стран). Дикари, правда?
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31.03.2021 10:06 Відповісти
Коли вибори в "Дія" ? А то сама лише "пенсія" на дільницях і ватні дегенерати . Молодь чекає на вибори в смартфоні . Досить макулатури .
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30.03.2021 20:54 Відповісти
Виталя,если вы не в состоянии сползти с дивана и сходить на избирательный участок - то как вас потом призвать в армию,притащить на демонстрацию или вообще заинтересовать чем-либо ,кроме смартфона?Так в каком смысле вы гражданин. Строго говоря, ваше присутствие в жизни и обществе однозначно доказать невозможно.Такой себе квантовый кот Шредингера.Видимо, в этом и есть интерес сегодняшних правителей.
Насчет 18 века и прочей лабуды. Я лет 40 работаю в IT и эти проблемы знаю не из ваших комментов.Не надо путать фишку с шишкой.Я сам носитель своей идентичности.И как меня сосопоставить с информацией в базе - это решение,которое не устраивает сегодня многих, а тем не менее оно одно - биометрия. (не ее материальный эквивалент)
Если есть , чем подумать - сегодня в тех же недоразвитых странах золотого миллиарда,некоторые себе позволяют хранить архив важных сведений на ПЕРГАМЕНТЕ.Потому,что достоверно известно , что он может сохраниться более 2,5 тысяч лет.Глупые,им бы дию.
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31.03.2021 06:12 Відповісти
Как-то маловато зрадофилов, активнее товарищи.
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31.03.2021 09:49 Відповісти
да,активности мало, потому что ето дело нужное, но его приоритет 1543-й,занимались паспортами , а люди умирают от кОВИДАнапример,,значит им не занимались,"коли горить хата не справляють тин " .
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31.03.2021 11:25 Відповісти
Не верю!
Не верю, что какая-нибудь сволочь не сдаст всю Дію с потрохами кацапам...
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31.03.2021 13:16 Відповісти
Да они сами спокойно возьмут, как переписки правительства США, так и это, и себе заодно паспортов надубасят.
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31.03.2021 13:32 Відповісти
Скоро, на всей территории Украины, всяческое иностранное запоребриковое ворье, и враги с Украинскими паспортами в смартфоне.
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31.03.2021 13:30 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26496995.html Чи потрібен буде до електронного паспорту паперовий додаток?

На відміну від інших, я доволі позитивно ставлюся до новини про те, що Україна стане першою в світі країною, в якій громадяни отримають електронні паспорти.

Мене не стільки цікавить те, яка країна буде першою, як те, яка країна буде другою в світі країною, в якій отримають електронні паспорти громадян України. Оце може бути дуже боляче.

А стосовно самої технології я маю зізнатися в страшному.

Коли ми збирали підписи для реєстрації партії, ми скористалися тим фактом, що ЕЦП в Україні має таку ж саму вагу, і так само визнається державою, як і паперовий підпис.

Тому більше тисячі підписів зібрали в електронному вигляді і понесли до МінЮста. Того самого МінЮста, який власне і вирішив, що електронні підписи приймає.

Ці підписи не було враховано при обробці документів на реєстрацію партії. Співробітники МінЮсту зізналися, що вони не знають, що з ними робити.

Тому електронний паспорт це звичайно дуже добре, але пункти ксерокопії при РДА і ЦНАПах закривати поки що не варто.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1395891594106770&id=100010578281118 Alex Noinets
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31.03.2021 14:55 Відповісти

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