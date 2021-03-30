Рада узаконила использование паспортов в приложении "Дія"

Верховная Рада внесла изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предусмотрев использование электронных документов наравне с бумажными.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4355 во втором чтении и в целом проголосовали 302 народных депутата.

Согласно пояснительсной записке, закон призван законодательно разрешить использование цифровых паспортов наравне с бумажными. Сейчас использование паспортов в приложении "Дія" регулируется постановлением Кабинета министров.

В частности, документом установлено, что е-паспорт – паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, оформленный средствами Реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информации о месте жительства (при наличии).

При этом е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются по желанию лица и используются на территории Украины для удостоверение личности и подтверждения гражданства, предоставления административных и других услуг в тех же случаях, что и паспорта на физическом носителе (пластиковой карты или книжечки).

В то же время е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в следующих случаях:

для пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

для въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;

для въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Закон вступает в силу с 23 августа.

"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дія" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают", – прокомментировал принятие закона вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры запустило цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" в апреле прошлого года. Сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев – более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются владельцами иностранных биометрических паспортов.