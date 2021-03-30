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Рада установила стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

Рада установила стоимость

Верховная Рада установила стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов и предусмотрела возможность определять окончательную цену в результате аукциона.

За соответствующий законопроект №5064 "О внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" касающийся предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" проголосовали за основу, а потом в целом 307 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Предусматривается, что помощь в связи с беременностью и родами назначают и выплачивают органы социальной защиты населения по месту проживания родителей (усыновителей, опекуна).

Как отмечается в пояснительной записке, для эффективной организации бюджетного финансирования стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" устанавливается в размере трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет, установленных законом на 1 января соответствующего года.

В пояснительной записке также напоминается, что недавно Верховная Рада уже вносила в этот закон изменения, которые урегулировали процесс предоставления одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и закупки товаров для их комплектования в соответствии с законом Украины о публичных закупках через электронную систему ProZorro.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
діти (138) допомога (1541) прожитковий мінімум (47)


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