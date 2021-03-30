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Налоговая милиция обнаружила партию поддельных акцизных марок на 40 миллионов. ФОТО

Налоговая милиция обнаружила партию поддельных акцизных марок на 40 миллионов. ФОТО

Сотрудники Управления Государственной фискальной службы в Одесской области совместно с сотрудниками Одесской таможни разоблачили международный канал незаконного перемещения поддельных марок акцизного налога Украины через государственную границу.

Как сообщает пресс-служба ГФС, поддельные марки были обнаружены при осмотре груза с одеждой, тканью и фольгой, который прибыл в Черноморский порт на грузовом автомобиле иностранной регистрации.

"Некоторые лица пытались ввезти на территорию Украины почти 1,9 млн марок акцизного налога Украины с признаками подделки на сумму акцизного налога свыше 40 млн грн. Марки предназначены для маркировки импортной алкогольной продукции и продукции отечественного производства", – сказано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе СБУ уточнили, что груз прибыл в порт Черноморска паромом из Турции, а из порта нелагальный груз хотели перевезти в Киев.

Налоговая милиция обнаружила партию поддельных акцизных марок на 40 миллионов 01

Налоговая милиция обнаружила партию поддельных акцизных марок на 40 миллионов 02

Налоговая милиция обнаружила партию поддельных акцизных марок на 40 миллионов 03

Автор: 

акциз (281) податкова міліція (110) СБУ (1538) ДФС (1513)


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