Налоговая милиция обнаружила партию поддельных акцизных марок на 40 миллионов. ФОТО

Сотрудники Управления Государственной фискальной службы в Одесской области совместно с сотрудниками Одесской таможни разоблачили международный канал незаконного перемещения поддельных марок акцизного налога Украины через государственную границу.

Как сообщает пресс-служба ГФС, поддельные марки были обнаружены при осмотре груза с одеждой, тканью и фольгой, который прибыл в Черноморский порт на грузовом автомобиле иностранной регистрации.

"Некоторые лица пытались ввезти на территорию Украины почти 1,9 млн марок акцизного налога Украины с признаками подделки на сумму акцизного налога свыше 40 млн грн. Марки предназначены для маркировки импортной алкогольной продукции и продукции отечественного производства", – сказано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе СБУ уточнили, что груз прибыл в порт Черноморска паромом из Турции, а из порта нелагальный груз хотели перевезти в Киев.