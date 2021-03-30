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Фонд госимущества продал Луцкий спиртзавод за 108 миллионов

Фонд госимущества продал Луцкий спиртзавод за 108 миллионов

30 марта состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Луцкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должны поступить 108,47 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

Право собственности на актив на открытых торгах соревновались пять участников, увеличили цену в 5,2 раз - со стартовых 20 693 327 грн до 108 478 968 грн.

Объект расположен в городе Луцк Волынской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.

Приватизация этого актива состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году. Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт".

В 2021 году это уже пятый успешный аукцион по приватизации в спиртовой отрасли. В целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должно поступить более 1 млрд грн от приватизации спиртовых активов.

Автор: 

Джерело:  ФГИ
завод (739) Луцьк (29) продаж (2066) спирт (224)


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