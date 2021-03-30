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Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы

Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает, чтобы министерства и другие центральные органы местной власти переместились из Киева в регионы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Президентом Украины инициировано предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) - в течение ближайших двух лет. Секретариат Кабинета министров Украины разработал и представил предложения по такого перемещения", - написал Немчинов.

Он также назвал такие преимущества деконцентрации:

  • окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киев поспособствует равному развитию регионов;
  • повышение благоустройства в регионах;
  • приближение процесса формирования и реализации политик к людям;
  • уменьшение нагрузки на Киев;
  • создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции;
  • стимулирование экономического развития регионов;
  • ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.

Автор: 

Джерело:  Telegram
влада (19) Зеленський Володимир (2508)


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От клоуны)
А давайте перельем из пустое в порожнее!
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30.03.2021 18:44 Відповісти
Так і депутатів можна відправити на округи і хай там працють. До народу поближче. Відразу на Грушевського проїзд покращиться.
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30.03.2021 18:54 Відповісти

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