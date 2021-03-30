Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает, чтобы министерства и другие центральные органы местной власти переместились из Киева в регионы.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
"Президентом Украины инициировано предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) - в течение ближайших двух лет. Секретариат Кабинета министров Украины разработал и представил предложения по такого перемещения", - написал Немчинов.
Он также назвал такие преимущества деконцентрации:
- окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киев поспособствует равному развитию регионов;
- повышение благоустройства в регионах;
- приближение процесса формирования и реализации политик к людям;
- уменьшение нагрузки на Киев;
- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции;
- стимулирование экономического развития регионов;
- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.
Джерело: Telegram
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