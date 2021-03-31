АМКУ оштрафовал сеть АЗС Коломойского на рекордные 4,7 миллиарда (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн.

Соответствующее решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает пресс-служба регулятора.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", – заявила после заседания глава АМКУ Ольга Пищанская.

В частности, АМКУ признал действия ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта") по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

"На время осуществления расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас" (далее – проект "Ааиас"). В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций (далее – сеть "Ааиас"). Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны", – сказано в сообщении.

АМКУ пришел к выводу, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой политики участников.

В частности, об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:

во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur®ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта");

в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;

существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети;

обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;

установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;

постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило через одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации (в Харькове).

Кроме того, комитет установил, что операторы АЗС, в том числе ПАО "Укрнафта", закупали у ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

"Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это Комитет принял решение за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн", – сообщили в АМКУ.

Как уточнили в пресс-службе компании "Укртатнафта", конкретно ее Антимонопольный комитет оштрафовал по указанному делу на 2,9 млрд грн из-за завышения цен на нефтепродукты на 50%. "Укртатнафта" заявляет о своем несогласии с таким решением и планирует оспорить его в суде.

Как сообщалось, АМКУ начал указанное расследование еще в 2016 году. В конце 2018 года на то время глава АМКУ Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования. Но в итоге Верховный суд принял решение в пользу регулятора.

В 2017 году государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в контексте этого дела отмечал, что компании, на которых зарегистрированы АЗС группы "Приват", периодически меняются, что затрудняет работу комитета.

Напомним, "Приват" в течение последних как минимум 5 летпроводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.