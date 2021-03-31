АМКУ оштрафовал сеть АЗС Коломойского на рекордные 4,7 миллиарда (обновлено)
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн.
Соответствующее решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает пресс-служба регулятора.
"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", – заявила после заседания глава АМКУ Ольга Пищанская.
В частности, АМКУ признал действия ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта") по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.
"На время осуществления расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас" (далее – проект "Ааиас"). В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций (далее – сеть "Ааиас"). Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны", – сказано в сообщении.
АМКУ пришел к выводу, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой политики участников.
В частности, об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:
- во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur®ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта");
- в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;
- существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети;
- обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;
- установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;
- постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило через одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации (в Харькове).
Кроме того, комитет установил, что операторы АЗС, в том числе ПАО "Укрнафта", закупали у ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.
"Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это Комитет принял решение за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн", – сообщили в АМКУ.
Как уточнили в пресс-службе компании "Укртатнафта", конкретно ее Антимонопольный комитет оштрафовал по указанному делу на 2,9 млрд грн из-за завышения цен на нефтепродукты на 50%. "Укртатнафта" заявляет о своем несогласии с таким решением и планирует оспорить его в суде.
Как сообщалось, АМКУ начал указанное расследование еще в 2016 году. В конце 2018 года на то время глава АМКУ Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования. Но в итоге Верховный суд принял решение в пользу регулятора.
В 2017 году государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в контексте этого дела отмечал, что компании, на которых зарегистрированы АЗС группы "Приват", периодически меняются, что затрудняет работу комитета.
Напомним, "Приват" в течение последних как минимум 5 летпроводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".
Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А что касается завышенных цен, то что они курили - у Коломойши цены как раз всегда одни из самых низких
Появилась у нас в Днепре сеть заправок ещё дешевле. Дніпро-нефть. Но бенз там ослиной мочой разбавляют. Чуть движок не ухандохал им. Хорошо что на газу езжу. С лета заливал, редко - только прогрев. Но летом тепло и нормально было. А как похолодало - машина с утра перестала нормально заводиться. Только после двух заправок на авиасе их 95-м энержи симптомы ушли. И всю зиму заводился отлично с первого раза даже в самые морозы.
Я всё вычитывал, какую ж выгоду они поимели с этого "сговора". Но нет. Выгода от штрафа только у конкурентов с конскими ценами.
Все вірно, все по сценарію.
https://biz.censor.net/news/3256739/rosneft_sryvaet_postavki_diztopliva_v_ukrainu_pered_posevnoyi_smi