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АМКУ оштрафовал сеть АЗС Коломойского на рекордные 4,7 миллиарда (обновлено)

АМКУ оштрафовал сеть АЗС Коломойского на рекордные 4,7 миллиарда (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн.

Соответствующее решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает пресс-служба регулятора.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", – заявила после заседания глава АМКУ Ольга Пищанская.

В частности, АМКУ признал действия ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта") по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

"На время осуществления расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас" (далее – проект "Ааиас"). В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций (далее – сеть "Ааиас"). Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны", – сказано в сообщении.

АМКУ пришел к выводу, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой политики участников.

В частности, об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:

  • во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur®ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта");
  • в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;
  • существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети;
  • обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;
  • установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;
  • постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило через одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации (в Харькове).

Кроме того, комитет установил, что операторы АЗС, в том числе ПАО "Укрнафта", закупали у ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

"Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это Комитет принял решение за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн", – сообщили в АМКУ.

Как уточнили в пресс-службе компании "Укртатнафта", конкретно ее Антимонопольный комитет оштрафовал по указанному делу на 2,9 млрд грн из-за завышения цен на нефтепродукты на 50%. "Укртатнафта" заявляет о своем несогласии с таким решением и планирует оспорить его в суде.

Как сообщалось, АМКУ начал указанное расследование еще в 2016 году. В конце 2018 года на то время глава АМКУ Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования. Но в итоге Верховный суд принял решение в пользу регулятора.

В 2017 году государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в контексте этого дела отмечал, что компании, на которых зарегистрированы АЗС группы "Приват", периодически меняются, что затрудняет работу комитета.

Напомним, "Приват" в течение последних как минимум 5 летпроводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
АЗС (1591) Коломойський Ігор (1772) Антимонопольний комітет (1452) штраф (1114)


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Топ коментарі
+10
Беня на трубе шатал ваш потешный комитет, переоформит в очередной раз все заправки, а ответчиков по иску обанкротит. только экстрадиция в США за отмывание и вывод денег с Привата поможет.
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31.03.2021 10:01
+5
Есть такие, кто верит в реальность взыскать этот штраф?
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31.03.2021 09:41
+3
так по таким признакам можно штрафовать любую сеть - от ОККО и WOG до АТБ и Эпицетра
А что касается завышенных цен, то что они курили - у Коломойши цены как раз всегда одни из самых низких
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31.03.2021 10:11
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Есть такие, кто верит в реальность взыскать этот штраф?
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31.03.2021 09:41 Відповісти
Гроші надійшли в казну?
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31.03.2021 09:58 Відповісти
Беня на трубе шатал ваш потешный комитет, переоформит в очередной раз все заправки, а ответчиков по иску обанкротит. только экстрадиция в США за отмывание и вывод денег с Привата поможет.
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31.03.2021 10:01 Відповісти
У Штати його! Нехай там з ним розбираються, бо він за українські гроші там вже побудував і хмарочос, і офісні центри, і скуповує підприємства стратегічного значення, що становить небезпеку для США.
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01.04.2021 11:03 Відповісти
нажаль Конституція Уераїни забороняє його видачу, а щодо перерєстрації, то вже йому нічого не допоможе, була б воля держави, то заплатить або з голоду здохне.
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01.04.2021 23:04 Відповісти
так по таким признакам можно штрафовать любую сеть - от ОККО и WOG до АТБ и Эпицетра
А что касается завышенных цен, то что они курили - у Коломойши цены как раз всегда одни из самых низких
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31.03.2021 10:11 Відповісти
Якраз тому і вгріли, що на заправках "Укртатнафти" на 3-5 грн. ціни на пальне нижчі ніж на "Wog" i "OKKO", створили "нездорову ринкову" конкуренцію. Самі ж оператори пояснювали, що надбавки на пальне -це доплата за сервіс ( там можна каву попити, хот-дога вхопити на дорогу), навіть смішно щоб не було так сумно через тих грабіжників-аферистів з великої дороги. От де повинен працювати державний регулятор. Долар останні пів року рідко коливається, навіть повернувся до осіннньої позначки, а ціни на заправках знову досягли колишнього піку до 32-33грн. за літр, а на заправках Укртатнафти, Галнафтогазу (Chipo) ціни ще в межах 28-28,5грн. (бензин -95) . Саме цікаве у тій історії, що на заправках "Wog" i "OKKO" і Chipo бензин і дизельне паливо із одного і того ж білоруського заводу м.Мозир, а ціни дуже різні. Але раз АМК родив рішення і ще проти мафіїх, то вже плюс, але мабуть це і залишиться пшиком цього рішення і даною публікацією, бо ту мафію, яка керує державою, АМК не побороти, скоріше зараз швиденько головна прокурорка відкриє кілька проваджень по прийнятій процедурі, а ще відносно керівництва АМК, які не розуміють "державної" політики від КО-ПІН-АХ-МЕД синдикату.
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31.03.2021 11:07 Відповісти
Що ви там розумієте, державна політика зараз в тому, щоб взагалі здихатися від коломойші, бо томагавки можуть полетіти і на Київ, щоб навести лад у країні, бо олігархи вже зарвалися і відверто працюють на кремль.
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01.04.2021 10:49 Відповісти
доплата за сервіс - кава,хот дог по скотських цінах, це що за сервіс, тож не безкоштовно.
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01.04.2021 23:07 Відповісти
Тю. Ладно бы они цены лупили. Но у них же одини из самых дешевых цен. И качество нормальное.
Появилась у нас в Днепре сеть заправок ещё дешевле. Дніпро-нефть. Но бенз там ослиной мочой разбавляют. Чуть движок не ухандохал им. Хорошо что на газу езжу. С лета заливал, редко - только прогрев. Но летом тепло и нормально было. А как похолодало - машина с утра перестала нормально заводиться. Только после двух заправок на авиасе их 95-м энержи симптомы ушли. И всю зиму заводился отлично с первого раза даже в самые морозы.
Я всё вычитывал, какую ж выгоду они поимели с этого "сговора". Но нет. Выгода от штрафа только у конкурентов с конскими ценами.
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31.03.2021 11:21 Відповісти
АМКУ обрати внимание на сговор Авангарда Бахматюка ,Интер- Запорожье ( Троян и компания) ,Овостар ( Беликов) по производству яйца ,может и тут начнется конкуренция
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31.03.2021 11:59 Відповісти
Давно пора было прижучить любителя руцкага мира беню каломойского. Пусть топает в ********. По пути пусть прихватит банкиров с главного офиса в Днепре. Те годами собирают для бени закрытую информацию. БенЯ сливает ее в ********. Или может не так?
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31.03.2021 13:49 Відповісти
оштрафовал - это теория ))) взыскать - нереально и фантастично нереально ...
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31.03.2021 14:05 Відповісти
чим там закінчилась історія з ФЕНОМЕНАЛЬНО великим штрафом для Фукса? Пшиком як і все з Зе!Бенями...
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31.03.2021 21:22 Відповісти
Коломойский звернеться в будь-який продажний украiнський суд,наприклад ,в ОАСК ,а той вiдмiнить цi штрафи.АМКУ з цим буде згодна,не звернеться до судiв iншоi iнстанцii з оскарженням,iмiтуючи нiби свою "антимонопольну" дiяльнiсть
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31.03.2021 15:29 Відповісти
Після відомих змін у КС, і інші суди подумають, чи продаватися, чи ні.
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01.04.2021 10:55 Відповісти
і не мрій, посудиться і стягнуть, багато років на це піде, тут є одна проблема для каломойши, фірми хоч і одноденні, а майно реальне.
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01.04.2021 23:11 Відповісти
Український виробник, якість, низька ціна.
Все вірно, все по сценарію.
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31.03.2021 21:18 Відповісти
Роснефть" срывает поставки дизтоплива в Украину перед посевной.
https://biz.censor.net/news/3256739/rosneft_sryvaet_postavki_diztopliva_v_ukrainu_pered_posevnoyi_smi
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31.03.2021 21:20 Відповісти

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