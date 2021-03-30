Банки выдали 40 льготных ипотечных кредитов за месяц, – Минфин

Украинские банки выдали около 40 кредитов в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Об этом на пресс-конференции сообщил сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

"С 1 марта мы запустили программу "Доступной ипотеки под 7%". На сегодняшний день уже выдано около 40 кредитов по этой программе", – сказал Марченко.

Как сообщалось, к программе "Доступная ипотека 7%" присоединились "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк", банк "Альянс" и "Кредобанк".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

Первый кредит был выдан 1 марта.