"Нафтогаз" построит сеть зарядных комплексов для электромобилей в Киеве
Киевская городская государственная администрация (КГГА) и группа "Нафтогаз" заключили Меморандум о развитии инфраструктуры для электрических автомобилей.
Как сообщает пресс-служба КГГА, согласно подписанному документу, группа "Нафтогаз" планирует открыть не менее 50 электрических зарядных станций в столице, обеспечив возможность зарядки электрокаров во всех районах города.
"Зарядная станция, которую установили в рамках Меморандума, уже работает на Бессарабской площади в центре столицы. Там обустроили четыре паркоместа с зарядным комплексом типа EUA-2, который подходит для основных видов электромобилей мировых брендов", – сказано в сообщении.
Уточняется, что среднее время зарядки одного автомобиля составляет до 2,5 часа, а рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения на мобильном телефоне.
По словам первого заместителя председателя правления группы "Нафтогаз" Сергея Перпеломы, сеть зарядных устройств будет называться WeEnergy.
Он напомнил, что в прошлом году группа "Нафтогаз" приступила к созданию сети электрозаправочных станций в Киеве. Первые зарядные станции для авто были установлены на улице Богдана Хмельницкого, Кловском спуске и возле аэропорта "Киев".
Электрическая заправка на Бессарабской площади стала четвертым проектом компании, которая планирует масштабный выход на рынок електрозарядних устройств.
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