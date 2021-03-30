"Нафтогаз" построит сеть зарядных комплексов для электромобилей в Киеве

Киевская городская государственная администрация (КГГА) и группа "Нафтогаз" заключили Меморандум о развитии инфраструктуры для электрических автомобилей.

Как сообщает пресс-служба КГГА, согласно подписанному документу, группа "Нафтогаз" планирует открыть не менее 50 электрических зарядных станций в столице, обеспечив возможность зарядки электрокаров во всех районах города.

"Зарядная станция, которую установили в рамках Меморандума, уже работает на Бессарабской площади в центре столицы. Там обустроили четыре паркоместа с зарядным комплексом типа EUA-2, который подходит для основных видов электромобилей мировых брендов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что среднее время зарядки одного автомобиля составляет до 2,5 часа, а рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения на мобильном телефоне.

По словам первого заместителя председателя правления группы "Нафтогаз" Сергея Перпеломы, сеть зарядных устройств будет называться WeEnergy.

Он напомнил, что в прошлом году группа "Нафтогаз" приступила к созданию сети электрозаправочных станций в Киеве. Первые зарядные станции для авто были установлены на улице Богдана Хмельницкого, Кловском спуске и возле аэропорта "Киев".

Электрическая заправка на Бессарабской площади стала четвертым проектом компании, которая планирует масштабный выход на рынок електрозарядних устройств.