Власти Польши планируют завершить вакцинацию всех желающих до конца лета

Во втором квартале 2021 года в Польше планируют открыть пункты вакцинации в аптеках и учреждениях труда для того, чтобы вакцинировать всех желающих до конца августа.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Польское радио.

"Мы сделали 6 млн прививок против Covid-19. К концу второго квартала мы сделаем 20 млн прививок. К концу августа мы планируем вакцинировать всех желающих", – заявил Моравецкий.

Он напомнил, в начале года правительство пообещало, что сделает 6 млн прививок до конца первого квартала, и это обещание выполнено.

"Эта программа – это программа, от которой зависит быстрое возвращение к тому, к чему мы все стремимся – возвращение к нормальности, которая была до COVID-19", – подчеркнул Моравецкий.

Также премьер-министр объявил об увеличении количества пунктов вакцинации.

"Я поставил задачу, чтобы министры имели возможность делать минимум 10 млн прививок в месяц. Если так будет – и я убежден, что так будет и это будет зависеть только от наличия доз – тогда мы сможем эффективно бороться с COVID-19 быстрее, чем раньше", – сказал премьер Польши.

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В то же время глава канцелярии премьер-министра и уполномоченный правительства по программе вакцинации Михал Дворчик отметил, что во втором квартале в Польше начнут прививки против COVID-19 на рабочих местах с не менее 500 желающими работниками. Пункты для вакцинации также будут в аптеках и отделениях первичной медицинской помощи (POZ).

Значительное увеличение числа мест, где можно будет вакцинироваться в Польше, стало возможным благодаря ожидаемому росту поставок вакцин - в апреле в страну должнр прибыть от 5 до 7 милйьонив доз препаратов.

С 12 апреля в течение двух недель ежедневно на вакцнацию смогут записываться лица, рожденные с 1962 до 1973 года. Вероятно с мая регистрация на вакцинацию будет открытой уже для всех.

Как сообщалось, Польша заказала примерно 100 млн доз вакцин против COVID-19 производства различных компаний, этого объема должно хватить для вакцинации 58 миллионов человек.

Министр здоровья страны Адам Недзельский объяснял, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.