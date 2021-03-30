Сервисные центры в Украине смогут официально заниматься ремонтом техники Apple

Компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами - IRP. Согласно сообщению компании, сервисные центры в Украине также могут в этом поучаствовать.

В рамках сотрудничества сервисные центры получат доступ к оригинальным запчастям Apple, руководству по ремонту и диагностике, а также все необходимые инструменты наравне с авторизованными сервисами и магазинами Apple Store, передает AIN.

Чтобы поучаствовать в программе, компаниям, предоставляющим услуги по ремонту техники, необходимо подать заявку. Участие бесплатное.

В Apple отметили, что заявку может отправить любая компания, заинтересованная в послегарантийном ремонте iPhone или Mac. При этом компания не будет рассматривать кандидатов, которые используют товарный знак Apple в названии фирмы или веб-страницы (если это не соответствует установленным условиям).

Кроме того, бизнес кандидата должен быть зарегистрированным. Ему потребуется предоставить Apple подтверждающие документы для проверки.

Чтобы получить сертификат на ремонт продуктов Apple, также понадобится сдать экзамен в авторизованном центре тестирования, отметили в компании.

Apple оставляет за собой право отклонить любую заявку без предоставления обоснований и комментариев.

Проверить компанию на предмет участия в программе IRP можно на сайте.

Ожидается, что до конца 2021 года Apple расширит программу IRP еще на 120 стран.