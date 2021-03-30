Рада ввела штрафы для бизнеса за недопуск пожарных инспекторов

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив ответственность за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3931 в первом чтении проголосовали 303 народных депутата, принятие закона в целом поддержали 302 нардепа.

Законом вводится административная ответственность за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в том числе связанной с проведением проверок в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Для этого Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 185-14, которой предусмотрено наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц ГСЧС.

Протоколы о нарушении по этой статье смогут составлять полицейские и должностные лица ГСЧС.

Кроме того, предоставлена ​​возможность полицейским проводить административное задержание для установлению личности правонарушителя в случае препятствования им деятельности сотрудников ГСЧС.

Как сообщалось, ранее в марте президент Владимир Зеленский подписал закон, которым повышены штрафы за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, а также за невыполнение законных требований представителей ГСЧС.