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Рада ввела штрафы для бизнеса за недопуск пожарных инспекторов

Рада ввела штрафы для бизнеса за недопуск пожарных инспекторов

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив ответственность за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3931 в первом чтении проголосовали 303 народных депутата, принятие закона в целом поддержали 302 нардепа.

Законом вводится административная ответственность за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в том числе связанной с проведением проверок в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Для этого Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 185-14, которой предусмотрено наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц ГСЧС.

Протоколы о нарушении по этой статье смогут составлять полицейские и должностные лица ГСЧС.

Кроме того, предоставлена ​​возможность полицейским проводить административное задержание для установлению личности правонарушителя в случае препятствования им деятельности сотрудников ГСЧС.

Как сообщалось, ранее в марте президент Владимир Зеленский подписал закон, которым повышены штрафы за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, а также за невыполнение законных требований представителей ГСЧС.

Автор: 

закон (1481) МВС (528) парламент (1950) пожежа (199) ДСНС (156) штраф (1113)


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Пока " гниющая голова" не покажет примера соблюдения законов страны, всё бесполезно! По местам всё будет решаться местечково! Слава феодализации!
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30.03.2021 20:02 Відповісти
зеленые, не останавливайтесь, примите уже, наконец, "закон" про штрафы для бизнеса за саму попытку защиты своего бизнеса от фискалов и прочей своры контроллеров... а лучше сразу штрафуйте бизнес за ведение бизнеса... только при зеленой тупоголовой швали стали возможны одновременные проверки сразу трех контролирующих органов на малом производственном предприятии... такого беспредела не было даже при донецком бандите янукОвоще...
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30.03.2021 21:12 Відповісти

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