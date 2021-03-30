Рада повысила штрафы за ложный вызов пожарных или полиции

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс с целью ужесточения ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4157 во втором чтении проголосовали 300 народных депутатов.

Законом внесены изменения в ст. 270 Уголовного кодекса, согласно которой вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, если это повлекло возникновение пожара или аварии, которой причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере.

В частности, за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения (части), полиции, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрен штраф в размере от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн). Сейчас штраф за такое нарушение составляет 3-7 минимумов (51-119 грн).

За невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц Госслужбы чрезвычайных ситуаций для должностных лиц и физических лиц - предпринимателей теперь предусмотрен штраф в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн), а за повторное нарушение на протяжении года – от 200 до 300 минимумов.

Законом также вводятся штрафы за использование противопожарной, аварийно-спасательной или другой специальной техники или средств противопожарной защиты не по назначению.