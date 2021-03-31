"Запорожогнеупор" Ахметова сменил прибыль убытком на 124 миллиона

ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий, входящее в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, завершило 2020 год с чистым убытком в размере 124,26 млн грн, тогда как в 2019 году получило чистую прибыль 53,71 млн грн.

Согласно информации к повестке дня очередного общего собрания акционеров, назначенного на 30 апреля текущего года, нераспределенная прибыль к концу 2020 года составила 50,31 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, суммарная дебиторская задолженность "Запорожогнеупора" в 2020 году снизилась на 31,6%, до 476,6 млн грн. При этом текущие обязательства сократились на 4,3% - до 1,3 млрд грн, долгосрочные возросли на 40,2%, до 298 млн грн.

Стоимость активов в 2020 году снизилась на 7,2% - до 1,73 млрд грн, в том числе основных средств возросла на 1,4%, до 318,41 млн грн.

На собрании акционеры намерены, в частности, принять решение о покрытии убытков за 2020 год за счет прибыли будущих периодов, а также одобрить значительные сделки.

"Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", вместе с аффилированными структурами стал собственником 100% акций ЧАО "Запорожогнеупор" в результате процедуры squeeze-out.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды) находится 45,3855% акций "Запорожогнеупора", у "Запорожстали" - 49,2101%, компании Barlenco Ltd (Кипр) - 5,4043%.

Уставный капитал ЧАО - 75,93 млн грн.