Львов может присоединиться к проекту пригородного сообщения City Express

К анонсированному в феврале этого года президентом Владимиром Зеленским проекту пригородного сообщения "City-Express", запуск которого запланирован на первом этапе в Киеве, Харькове и Днепре, может присоединиться также и Львов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Сейчас мы разрабатываем подобные проекты для Киева, Днепра и Харькова, и я убежден, что Львов как большой туристический город тоже должен приобщаться к этому проекту. Это должно быть сотрудничество нескольких ветвей власти и городов-спутников, которые касаются Львова. S-bahn должен разгрузить автодороги, предложить более экологичный и крупногабаритный городской электрический транспорт", - отметил министр Владислав Криклий.

По его словам, для того, чтобы запустить городской электрический экспресс, который сможет объединить и городские, и междугородние перевозки, необходимо учитывать три аспекта.

"Вопросы, которые до сих пор не решены, - это обновление подвижного состава, поддержка железной дороги в части организации и диспетчеризации движения и частично в части инфраструктуры. Ну, и третье - система компенсаций. Это важно для того, чтобы проект работал системно, а не остановился, как это произошло на примере Киева", - отметил Криклий.

Министр пояснил, что именно из-за отсутствия публичных договоров-обязательств, благодаря которым компенсировалась бы часть расходов железной дороги, и инвестсоставляющей, которая могла направляться на обновление и ремонт подвижного состава, проект в столице был вынужден остановиться.

"Сейчас мы попробуем дать ему новую жизнь", - подытожил глава министерства.