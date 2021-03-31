В Украине вновь зафиксирован рекордный уровень смертности от COVID-19

На утро 31 марта в Украине зафиксировали 11 226 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 407 пациентов, что является рекордным количеством с начала пандемии.

В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 5 558 человек, умерло 407 пациентов, выздоровело – 6 405. При этом провели 139 224 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 100), Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Закарпатской (737) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 674 168 человек, выздоровело – 1 313 481, летальных случаев зафиксировали 32 825, также совершили 8 120 102 теста.

В то же время Степанов сообщил, что с начала кампании вакцинации прививки сделали 231 566 человек, за последние сутки – 18 668.

Напомним, днем ранее, 30 марта, сообщали о 10 533 новых случаях COVID-19, 29 марта – о 8 346 случаях заболевания коронавирусной болезнью.