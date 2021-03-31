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На Полтавщине ужесточат карантинные меры

На Полтавщине ужесточат карантинные меры

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Полтавской области решила с 3 по 17 апреля усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

Так, на территории Полтавской, Горишнеплавневской, Миргородской, Лубенской и Гадячской городских громадах дополнительно к противоэпидемическим мерам "оранжевого" уровня запретят работу кафе, ресторанов и других заведений (разрешена доставка и заказ еды с собой), торговых центров и развлекательных заведений.

Запрещается проведение всех массовых мероприятий и работа непродовольственных рынков. Школьники и студенты перейдут на дистанционный режим обучения, кроме начальных классов, спецшкол, а также студентов 6 курса и интернов медицинских учебных заведений, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом.

Также приостанавливается работа кафе, баров и ресторанов в отелях с 23:00 до 6:00, кроме заказов в номера. 

При этом временно закрываются спортивные залы, фитнес-центры и бассейны.

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Джерело:  Полтавская ОГА
карантин (2077) коронавірус (3210) Полтавська область (126)


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