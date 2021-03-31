Нацбанк утвердил временные условия для получения лицензий небанковскими финучреждениями

Национальный банк Украины утвердил временные лицензионные условия для небанковских финансовых учреждений и лизингодателей, которые начинают действовать с 31 марта.

Как сообщает пресс-служба НБУ, документ определяет требования, которым необходимо соответствовать, чтобы получить лицензию и право предоставлять финансовые услуги, перечень необходимых документов и порядок отзыва лицензии.

"Документ фактически не меняет подходы к лицензированию небанковских учреждений, которые были введены предыдущим регулятором. А лицензии, выданные Нацкомфинуслуг, продолжают действовать и после вступления в силу этого документа. Лицензионные условия Национального банка предусматривают ряд уточнений, которые положительно повлияют на рынок небанковских финансовых услуг", – подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.

НБУ ввел такие изменения:

заявители получают право подавать документы не только в бумажном виде, но и в электронной форме;

определен порядок отзыва (аннулирования) лицензии по собственному желанию учреждения;

отменено требование подавать финансовую отчетность для получения лицензии лицам, которые намерены осуществлять деятельность лизингодателя;

предусмотрено требование для небанковских финучреждений подавать ежегодный аудиторский отчет по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности.

Постановление НБУ № 27 "Об утверждении Положения об определении условий осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление которых требует соответствующей лицензии (лицензионные условия)" вступает в силу с 31 марта.