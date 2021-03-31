Украина до конца июня получит дополнительный миллион доз вакцин Pfizer, – Ляшко

Правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX, вакцина будет доставлена траншами до конца июня.

Об сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Громадське"

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - сказал он.

По его словам, уже в ближайшее время в рамках COVAX Украина должна получить 117 тыс. доз Pfizer.