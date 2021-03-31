В "Укрзализныце" сообщили о задержке поездов из-за кражи электрокабеля
Из-за кражи электрокабеля некоторые поезда АО "Укрзализныця", которые проходят через станцию "Дарница", задерживаются.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"Из-за кражи электрокабеля и, соответственно, закрытый сигнал светофора на станции "Дарница" поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика на один-два часа. Прогноз на восстановление кабеля и нормализации движения – до двух часов", – говорится в сообщении.
Опаздывают следующие поезда:
- №150 Ходоров – Полтава (+ 1 час 2 минуты);
- №1/2 Ходоров – Константиновка (+52 минуты);
- №137 Сватово – Хмельницкий (+1 час 4 минуты);
- №19/20 Попасная – Киев (+20 минут);
- №712 Киев – Константиновка (из Киева +20 минут);
- №6902 Киев – Нежин (+52 минуты);
- №6804 Киев – Яготине (+53 минуты);
- №6901 Нежин – Киев (+1 час 13 минут).
В "Укрзализныце" добавили, что планируют восстановить кабель и движение поездов в течение двух часов.
Джерело: Telegram
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